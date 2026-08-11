Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - La compétition se poursuit avec la même ferveur et passion

La Dynamique Le Réveil du handball congolais a poursuivi, le week-end dernier, son programme de matches de gala dans le but de de maintenir les athlètes en activité et d'offrir davantage de temps de jeu aux différentes catégories.

En attendant les suites de la séance de travail entre l'inspecteur général des sports et les responsables des clubs affiliés à la Dynamique Le Réveil du handball congolais, les organisateurs ne relâchent pas leurs efforts. A Brazzaville, les matches comptant pour la 16e journée se sont déroulés au terrain d'Avenir du rail. Et la relève fait partie des priorités comme en témoigne la rencontre qui a opposé, dans la catégorie des moins de 16 ans, les jeunes du CFJSO au Centre de formation de Ngamaba. CFJSO s'est imposé sur le fil (20 - 19).

Chez les seniors messieurs, l'ASB a créé la surprise en dominant l'Interclub sur un score de 36 - 25. Le CFJSO, de son côté, a confirmé sa bonne dynamique en dominant Asoc 36 -29. La Tsongolaise a largement battu Académie 46 - 22.

Chez les dames, Renaissance a également créé la surprise face à l'Interclub 31 - 23. Dans la catégorie cadette féminine, l'Asoc a pris le meilleur sur le Centre de formation Pierre-Ntsiété 27-16.

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La Dynamique Le Réveil du handball congolais s'appuie sur ces matches de gala pour permettre aux joueurs, notamment aux jeunes, de maintenir leur progression dans un contexte marqué par les difficultés que traverse le handball national.

Et l'initiative ne se limite pas à Brazzaville mais elle s'est étendue jusqu'à Pointe-Noire, où les équipes ont disputé la 13e journée, ainsi qu'à Owando et Makoua, qui ont accueilli les rencontres comptant pour la 3e journée.

A Pointe-Noire, chez les messieurs, NHA sport a confirmé sa position de leader en battant Pèlerin 36-28. Munisport s'est imposé devant Interclub qui file le mauvais coton 26-16. Patronage a surpris l'As Cheminots 29-12.

Chez les dames, Tié-Tié sport a battu Pélérin 29-19 puis AS Cheminots a eu raison de Banko sport 21-17.

Une manière pour les organisateurs de maintenir leur calendrier et de faire vivre le handball congolais, en attendant les éventuelles conclusions issues des échanges avec les autorités sportives.