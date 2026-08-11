Congo-Brazzaville: Coupe nationale de football - JST - Cara, l'affiche de la finale

La finale de la Coupe du Congo en version masculine mettra aux prises, le 14 août, la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) au Club athlétique renaissance aiglons (Cara). C'est le remake de la finale de 2007 qui avait vu l'équipe de Talangaï remporter son seul et unique trophée au niveau national.

Un match aux allures d'une revanche ou d'une confirmation. La JST va donc disputer la troisième finale de son histoire après avoir battu largement l'Interclub 3-0 lors de la première demi-finale disputée le 10 août, à Kinkala, dans le Pool.

Lors de sa première finale en 2006, la JST s'était inclinée 1-2 devant l'Etoile du Congo avant de s'imposer la saison suivante sur le même score devant le Cara. Le 14 août, elle tentera de réécrire son histoire face à une équipe de Cara habituée à disputer les finales malgré les échecs successifs.

A propos du Cara, il a fait jeu égal en demi-finale 2-2 devant V Club à Kinkala, avant de s'imposer aux tirs au but 5-3. Il a déjà remporté à trois reprises la Coupe du Congo, notamment en 1981 et 1986 puis en 1991. Les Aiglons n'avaient pas pu remporter la finale de 2009 devant Athlétic Léopards de Dolisie, de 2014 devant les Diables noirs 0-2, de 2016 devant AC Léopards 0-1, et de 2017 face aux mêmes fauves (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

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Ce club qui court derrière une victoire à la Coupe du Congo depuis 35 ans veut mettre fin à cette période de disette. Comme la finale ne se joue pas mais se gagne, entre la JST et le Cara, la victoire reviendra à l'équipe la plus engagée. Que le meilleur gagne !

Notons que cette Coupe du Congo mettra un terme au règne sans partage d'une décennie des Diables noirs (2012, 2014 ,2015, 2018, 2022-2023) et de l'AC Léopards (2009, 2011, 2013, 2015, 2016 et 2017). Ces deux équipes, éliminées de la phase de poules de ce format réinventé, vont passer la main. Même l'Etoile du Congo, victorieuse en 2019, n'a pas répondu aux attentes.