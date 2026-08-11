Congo-Brazzaville: Dans la Likouala, les Nations unies misent sur la « zone de convergence » pour accélérer les ODD

Du 29 juin au 3 juillet 2026, une délégation de 42 personnes -- agences onusiennes, ministères, partenaires techniques et financiers, médias -- a sillonné le département de la Likouala. Objectif : faire le point sur un an de mise en oeuvre de l'approche « zone de convergence », un pari du Système des Nations unies au Congo pour concentrer les efforts là où les besoins sont les plus criants.

Un territoire de contrastes

Sur le papier, la Likouala a tout pour réussir : elle abrite la réserve communautaire du Lac Télé, deuxième plus grande zone humide au monde, nichée au coeur des tourbières du bassin du Congo. Une population jeune, des terres arables en abondance, un futur corridor routier, une filière bois active, un accès fluvial stratégique -- les atouts ne manquent pas.

Mais de nombreux défis restent à relever : accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, intégration des 37000 réfugiés, exposition marquée au changement climatique.

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C'est précisément pour ces raisons que la Likouala a été retenue par le Système des Nations unies, aux côtés de la Lékoumou et du Pool, comme l'un des trois départements pilotes de l'approche « zone de convergence » -- une méthode qui vise à mutualiser les interventions là où les besoins se font le plus sentir, plutôt que de les disperser.

Un an après, un premier bilan

À Impfondo, chef-lieu du département, la mission a été reçue par le préfet et le Conseil départemental pour valider le rapport de l'Examen local volontaire (VLR) -- un instantané des progrès et des lacunes du territoire au regard des 17 Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les pays membres de l'Organisation des Nations unies en 2015 pour mesurer, très concrètement, si la vie des populations s'améliore.

Ce travail fait suite à une première mission de prospection menée en avril 2025, dont les recommandations ont posé les bases de projets prioritaires, construits en lien avec les ministères concernés et alignés sur le Plan de développement local du département.

Sur le terrain, des programmes déjà à l'oeuvre

La délégation a pu constater, visite après visite, la diversité des interventions en cours :

À l'École des maris et au Centre d'écoute des femmes, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) associe santé maternelle et prévention des violences basées sur le genre, en impliquant directement les hommes à travers des causeries et des théâtres-forums sur la masculinité positive. Des kits de dignité ont été remis aux femmes vulnérables par l'UNFPA à cette occasion.

À l'hôpital de base de Bétou, la réponse à la demande de santé et à l'épidémie de choléra mobilise conjointement l'Organisation mondiale de la santé, l'UNFPA, le Programme des Nations unies pour le développement et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Sur le site des réfugiés du 15 avril, le PAM assure des distributions alimentaires financées par le Japon et les États-Unis, pendant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés prend en charge la protection des réfugiés.

À une douzaine de kilomètres de Bétou, la zone agricole protégée de Wongo Ouest illustre le travail conjoint de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et du PAM pour renforcer la sécurité alimentaire et resserrer les liens entre communautés hôtes et réfugiés.

Le programme de cantines scolaires, financé par les États-Unis et le Japon, a bénéficié à 1 229 élèves -- 605 filles et 624 garçons -- cette année.

Une rencontre avec l'entreprise Likouala Timber a par ailleurs permis d'évoquer le contexte économique local et les conditions d'exploitation forestière.

Quatre chantiers pour la suite

À l'issue de la mission, quatre priorités se dégagent pour transformer ces initiatives éparses en dynamique durable : ancrer l'approche de convergence dans les documents stratégiques officiels ; renforcer l'inclusion de la population la plus vulnérable (réfugiés, femmes, peuples autochtones, jeunesse et enfance en priorité) ; accélérer les outils de développement territorial (VLR, PDL, ZAP, programme conjoint de convergence) ; et consolider la coordination entre tous les acteurs impliqués.

Un objectif qui ne pourra se concrétiser sans une mobilisation forte de l'État, des collectivités, des communautés, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.

« Likouala Teme » -- Likouala, lève-toi.