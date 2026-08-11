Sénégal: Conseil constitutionnel - Ousmane Diagne officiellement installé dans ses fonctions

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a désormais un nouveau président. Le magistrat Ousmane Diagne a officiellement pris fonction ce mardi 11 août 2026, à l'issue de sa prestation de serment devant les membres de la haute juridiction constitutionnelle.

Il succède à feu Mamadou Badio Camara, décédé en juillet dernier, dont la mémoire a été saluée lors de cette cérémonie. Face à ses pairs et aux personnalités présentes, le nouveau président du Conseil constitutionnel, a solennellement pris l'engagement de placer son action sous le signe du respect de la Constitution et des principes fondamentaux de l'État de droit.

« Ma loyauté sera à la Constitution, à l'État de droit et à l'indépendance du juge », a déclaré Ousmane Diagne lors de sa prestation de serment.

Cette déclaration donne le ton de son mandat à la tête de l'institution chargée notamment de veiller au respect de la Constitution et de trancher les questions relatives à la conformité des lois à la Loi fondamentale.

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Plus de trois décennies au service de la justice

La nomination d'Ousmane Diagne intervient au terme d'une longue carrière dans la magistrature. Fort de plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la justice, le nouveau président du Conseil constitutionnel a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l'appareil judiciaire sénégalais.

Il a notamment été doyen des juges d'instruction, puis procureur de la République. Il a également exercé les fonctions d'avocat général à la Cour suprême, avant d'être nommé procureur général près la Cour suprême, poste qu'il occupait avant son entrée au gouvernement.

Son parcours l'a ensuite conduit au ministère de la Justice, où il a été nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Une nouvelle étape pour la haute juridiction

Avec son installation officielle, Ousmane Diagne prend désormais les commandes d'une institution appelée à jouer un rôle central dans la vie institutionnelle du pays.

Son expérience de magistrat et ses différentes responsabilités au sein de la justice constituent autant d'atouts pour cette nouvelle mission. À la tête du Conseil constitutionnel, il devra notamment veiller à l'application rigoureuse de la Constitution et à la préservation de l'indépendance de la justice.

Cette cérémonie de prestation de serment ouvre ainsi une nouvelle séquence pour la haute juridiction constitutionnelle, après le passage de Mamadou Badio Camara à sa présidence.

Ousmane Diagne entame donc son mandat avec un engagement solennel : servir la Constitution, défendre l'État de droit et préserver l'indépendance du juge.