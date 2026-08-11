Sénégal: Golf Sud - Un homme interpellé avec un revolver, des armes blanches et du chanvre indien

Une patrouille pédestre menée à la Cité Nations Unies a conduit à l'interpellation d'un individu soupçonné de détention d'arme à feu sans autorisation, de détention d'armes blanches et d'usage de chanvre indien. Les faits se sont déroulés le 10 août 2026.

Le Commissariat d'arrondissement de Golf Sud a procédé, lundi 10 août 2026, à l'interpellation d'un individu pour détention d'arme à feu sans autorisation, détention d'armes blanches et usage de chanvre indien.

L'affaire a débuté lors d'une patrouille pédestre effectuée à la Cité Nations Unies. Les éléments de la brigade de recherche ont surpris un groupe d'individus réunis sur la terrasse du mis en cause, où des stupéfiants étaient consommés.

À la vue des policiers, deux jeunes hommes et une femme présents sur les lieux ont pris la fuite. Le propriétaire de la maison, quant à lui, a été interpellé alors qu'il était en train de fumer du chanvre indien.

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La fouille de sa chambre a ensuite permis aux enquêteurs de mettre la main sur plusieurs objets. Il s'agit notamment d'un revolver dissimulé dans un tiroir, de trois couteaux, d'une paire de ciseaux ainsi que d'un paquet de cigarettes contenant du chanvre indien en vrac.

Interrogé sur la provenance de l'arme à feu, le suspect a déclaré l'avoir trouvée près de la plage de Malibou. Selon ses explications, il l'aurait ramassée sans munitions, pensant qu'il s'agissait d'une arme factice.

Concernant les armes blanches découvertes dans sa chambre, le mis en cause a expliqué les utiliser dans le cadre de son activité d'aviculteur.

À l'issue de son audition, l'individu a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer notamment l'origine de l'arme à feu et les circonstances exactes des faits.