Sénégal: Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba - Abdou Lahad Guèye et Abdoul Ahad Moustapha Lo distingués

À l'occasion du Magal de Touba 2026, la littérature mouride franchit une nouvelle étape avec la première édition du Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba, une initiative portée par l'Association des Écrivains Mourides (AEM), récemment rebaptisée Az-Zummratul Moukhtârûne par le Khalife général des Mourides.

Organisée le 30 juillet 2026 à Touba, avec l'accompagnement de son partenaire principal, Touba Ca Kanam, cette première édition a consacré deux auteurs dans les catégories française et arabe. Abdou Lahad Guèye a remporté le Premier Prix de littérature française mouride, tandis que Abdoul Ahad Moustapha Lo s'est vu attribuer le Premier Prix de littérature arabe.

Les deux lauréats ont été départagés par un jury de quinze personnalités reconnues pour leur expertise dans différents domaines, notamment la théologie, la littérature, la philosophie et les sciences humaines. Parmi les membres du jury figuraient le professeur Mouhamadou Galaye, Djiby Diakhaté, Serigne Khadim Mbacké Abbas et le Dr Cheikh Guèye, aux côtés d'autres spécialistes.

Deux oeuvres distinguées pour leur contribution à la pensée mouride

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Les distinctions ont été attribuées au terme de délibérations fondées sur plusieurs critères, dont la qualité scientifique des ouvrages, leur originalité, la rigueur méthodologique, leur contribution à la connaissance ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

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En littérature française mouride, le prix est revenu à Abdou Lahad Guèye pour son ouvrage Al Mashrabu'ç-çafi : Lectures et médiations mourides, consacré aux grandes questions liées à la spiritualité.

Le Premier Prix de littérature arabe a, pour sa part, été décerné à Abdoul Ahad Moustapha Lo pour son oeuvre traduite en français sous le titre La construction spirituelle de l'homme contemporain à travers les exégèses de Cheikh Ahmadou Bamba.

À travers ces deux récompenses, le jury entend mettre en valeur des travaux qui participent à la recherche, à la réflexion intellectuelle et à la transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Une initiative appelée à s'inscrire dans la durée

Présidée par Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fils de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l'Association des Écrivains Mourides oeuvre dans les domaines du savoir, de la recherche scientifique, des lettres et de la production intellectuelle. Son ambition est notamment de contribuer, à travers l'écriture et l'édition, à une meilleure diffusion des enseignements du fondateur du mouridisme.

Présent lors de cette première édition, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a insisté sur la portée de l'initiative, qu'il considère comme une avancée importante pour la vie culturelle, littéraire et intellectuelle de la Mouridiya. Il a également exprimé la volonté de l'association de pérenniser et de développer ce prix au fil des éditions.

De son côté, Abba Mbaye, président de la commission scientifique de l'Élite des hommes de lettres de la Mouridiya, a salué la réussite de cette première édition. Il a remercié les participants et souligné la qualité des ouvrages soumis à l'appréciation du jury.

Avec ce Grand Prix littéraire, la Mouridiya entend ainsi donner une place plus importante à la recherche et à la création littéraire. Cette initiative traduit également la volonté de ses acteurs culturels de faire de la plume un moyen privilégié de transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et de contribuer au rayonnement intellectuel, culturel et spirituel de la confrérie.