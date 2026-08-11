Sénégal: Tivaouane - Le Service d'hygiène lance ses activités pour l'édition 2026 du Gamou

Le Service d'hygiène a lancé, ce mardi 11 août 2026, son dispositif de couverture sanitaire, en prélude au Gamou 2026. La cérémonie a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Thiès, Babacar Sadikh Niang, en présence de l'adjoint au préfet de Tivaouane et des autorités locales.

Pour cette édition, 204 agents sont mobilisés, dont 100 par la mairie, avec un important dispositif matériel comprenant notamment des drones.

« Ce dispositif, dirigé par le directeur régional de la Santé de Thiès, vise à assurer la sécurité sanitaire des populations lors de ce grand rassemblement », a expliqué le capitaine Armand Seck, commandant de la Brigade régionale d'hygiène de Thiès.

Les agents sont répartis en deux groupes. Une place importante a été accordée aux femmes afin d'assurer une « sensibilisation continue » au niveau des domiciles. Les délégués de quartier et les acteurs communautaires sont également associés au dispositif.

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La stratégie repose sur trois axes, a annoncé le capitaine Seck. Il s'agit d'abord de déployer une communication à travers les radios, les télévisions locales et des caravanes de sensibilisation qui sillonneront la commune.

La police de l'hygiène, avec un renforcement des contrôles sur la sécurité sanitaire des aliments, constitue le deuxième axe de la stratégie. Le commandant de la Brigade régionale d'hygiène a rappelé l'interception, la semaine dernière, d'un camion transportant des boissons impropres à la consommation.

« Tout commerçant qui introduira des produits impropres sera interpellé », a-t-il averti.

La salubrité publique constitue le troisième axe. Il s'agit notamment d'éliminer les gîtes larvaires et les dépôts d'ordures afin de prévenir les maladies liées aux inondations et à l'encombrement.

Le démarrage précoce de la lutte antivectorielle fait également partie du dispositif prévu cette année. Une évaluation des risques sera effectuée à l'aide de drones afin de cibler les zones les plus sensibles.

« Les drones vont nous appuyer au fur et à mesure de l'avancée du dispositif », a précisé le capitaine Armand Seck.

Le capitaine a salué l'intégration des délégués de quartier dans cette nouvelle démarche, qui vise à renforcer la sensibilisation de proximité en amont du Gamou.

L'adjoint au gouverneur de Thiès a, pour sa part, salué l'engagement communautaire et la synergie d'action entre les différents services. Il a invité les populations à dénoncer les comportements suspects.