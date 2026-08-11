Ile Maurice: Plus d'écoles mixtes, mais surtout plus de chances pour les enfants

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad (photo), a lancé un atelier de deux jours destiné aux recteurs visant à aborder des thèmes essentiels liés au fonctionnement des établissements scolaires, à la sécurité des élèves et au développement global à l'auditorium de l'Atal Bihari Vajpayee Institute, à Côte-d'Or, ce mardi 11 août. Le ministre a annoncé une réforme appelée à redessiner le paysage scolaire.

Parmi les principales mesures évoquées figurent l'augmentation du nombre de collèges mixtes, l'intégration de nouveaux établissements au réseau éducatif et un effort accru pour garantir à chaque enfant de meilleures chances de réussite. En plus des changements structurels, le ministre a surtout défendu une approche centrée sur l'élève, l'accompagnement et l'égalité des chances. Il a dit assumer les critiques qui pourraient accompagner le projet, tout en insistant sur la nécessité de rester attentif aux besoins réels des enfants, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés ou confrontés à des difficultés scolaires.

Mahend Gungapersad a dit vouloir se concentrer sur l'essentiel : offrir à chaque enfant de meilleures possibilités de réussite, indépendamment de son milieu ou de sa région. L'objectif affiché est notamment d'augmenter le nombre d'écoles et de garantir un accès plus large à une éducation de qualité. La réforme prévoit ainsi davantage de collèges accueillant à la fois les garçons et les filles. Le ministre a déclaré : «Le véritable rôle d'un recteur est de connaître ses élèves, d'identifier ceux qui sont en difficulté et de leur donner une seconde chance.»

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les fondamentaux, notamment l'anglais, le français et les mathématiques. Il estime qu'on ne peut demander aux enseignants du secondaire de faire des miracles avec des élèves arrivant avec d'importantes lacunes. Il a plaidé pour un retour à une véritable culture de la lecture, estimant que les habitudes des adultes influencent directement celles des enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'introduction des mathématiques avancées Grade 9 est citée comme un exemple de réforme ayant produit des résultats. Pour lui, les progrès ne se mesurent pas uniquement aux meilleures performances : faire passer un élève de 38 % à 45 % ou à améliorer les résultats d'une école constitue déjà une victoire. À travers plusieurs anecdotes d'élèves en difficulté, le ministre a surtout rappelé le rôle humain des éducateurs. Une attention particulière, des cours supplémentaires ou simplement le fait de remarquer un enfant qui est absent peuvent changer une vie.

Le blueprint sera toutefois confronté à deux réalités : le temps et les contraintes financières. Malgré ces limites, le message de Mahend Gungapersad reste simple : «Il faut continuer à investir dans les enfants car sans éducateurs, il ne peut y avoir d'éducation.»