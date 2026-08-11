Mali: À l'ouverture de son procès, l'animateur radio Ras Bath rejette les accusations d'atteinte aux institutions

11 Août 2026
Radio France Internationale

Au Mali, le célèbre chroniqueur Youssouf Bathily, alias Ras Bath, et une activiste malienne « contre la vie chère » comparaissent depuis lundi 10 août devant la cour d'appel de Bamako pour plusieurs chefs d'inculpation dont « association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État, de ses institutions et de ses gouvernants ». La première journée de procès a tourné autour des audios présentés comme des éléments de preuve contre le chroniqueur et activiste.

À la barre Youssouf Bathily, dit « Ras Bath », écoute silencieux le président du tribunal : « Reconnaissez-vous les faits d'association de malfaiteurs et d'atteinte au crédit de l'État qui vous sont reprochés ? » Le chroniqueur politique sur une radio-télé privée locale répond : « Non ! »

Physiquement il a plutôt maigri, mais le ton reste ferme après trois ans de détention préventive. À ses côtés, il y a une autre prévenue, l'activiste malienne plus connue sous le surnom de Rose.

Contre « la vie chère au Mali »

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Dans des sorties sur les réseaux sociaux, elle dénonce « la vie chère au Mali ». « Mon but était d'avertir les autorités sur la hausse des prix des produits de première nécessité », a-t-elle déclaré à la barre pour se défendre.

Ras Bath l'ayant dans le passé, à deux reprises invité à ses émissions, l'accusation a tenté de démontrer que les deux prévenus étaient en association pour renverser les institutions de la République.

La défense a protesté avant d'exiger l'annulation dans la procédure des audios présentés comme des éléments de preuve contre le chroniqueur et l'activiste. À la fin de l'audience, dans la cour du tribunal, Ras Bath a été porté en triomphe par ses partisans qui scandaient : « Libérez Ras Bath ». Le poing levé, il a remercié le public. Le procès de Ras Bath se poursuit ce mardi 12 août.

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