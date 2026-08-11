Somalie: Refoulé des États-Unis lors du Mondial, le Somalien Omar Artan va diriger la Supercoupe d'Europe

Privé de son rêve d'arbitrer au Mondial 2026 après avoir été refoulé des États-Unis en juin dernier, le Somalien Omar Artan va diriger son premier match en Europe mercredi 12 juin, invité par l'UEFA à arbitrer la finale de la Supercoupe d'Europe entre le Paris Sain-Germain et Aston Villa.

L'histoire avait défrayé la chronique lors du Mondial 2026. Omar Artan avait été renvoyé en Turquie après un long interrogatoire lors de son arrivée à Miami. « Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde », avait-il déclaré depuis Istanbul au New York Times.

Interrogé pendant onze heures à son arrivée à Miami

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Âgé de 34 ans, Omar Artan devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. Celui qui a été désigné arbitre de l'année par la Confédération africaine de foot en 2025 avait été interrogé pendant onze heures à Miami, puis emmené vers une cellule de rétention où il avait été détenu encore plusieurs heures. Le département d'État américain avait alors justifié ce refoulement en expliquant que l'arbitre était « lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes », ce qui « rendait le voyageur inéligible à l'entrée » sur le sol américain.

Le président américain, Donald Trump, s'était lancé en décembre 2025 dans une violente diatribe contre la Somalie. Il avait affirmé que les migrants de ce pays d'Afrique ne devraient pas être les bienvenus aux États-Unis. En Somalie, « ils n'ont rien, ils ne font que s'entre-tuer », avait-il déclaré lors d'une réunion de son gouvernement. Et d'ajouter : « Leur pays ne vaut rien (...). Leur pays est pourri, et nous ne voulons pas d'eux chez nous. » « Ce qui lui est arrivé est malheureux, mais nous ne contrôlons pas tout », s'était contenté de déclarer le patron de la Fifa Gianni Infantino.

« Ne cessez jamais de rêver »

« Ça a été une période très difficile, reconnaît aujourd'hui Omar Artan dans un entretien publié sur le site de l'UEFA. Beaucoup de gens me témoignent de la sympathie, car quand on a travaillé pendant de nombreuses années pour réaliser un projet et qu'on ne peut finalement pas le faire, c'est très éprouvant. » Mis à part le sélectionneur de la Norvège Ståle Solbakken, pas grand monde sur place ne s'était ému de ce qu'avait vécu Omar Artan.

En réponse, l'UEFA, l'instance qui gère le football européen, avait annoncé qu'Omar Artan dirigerait la Supercoupe d'Europe, qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions (le PSG) à celui de la Ligue Europa (Aston Villa).

Premier Somalien à officier lors d'une Coupe d'Afrique des nations, Omar Artan arbitrera son premier match en Europe. « Vivre des aventures, se créer des souvenirs et apprendre de nouvelles choses, c'est toujours formidable », se félicite l'arbitre, qui a un conseil : « Ne cessez jamais de rêver ».

Un geste politique de l'UEFA

Pour justifier la décision de désigner Artan comme arbitre de la Supercoupe, l'UEFA avait mis en avant son protocole signé fin avril avec la Confédération africaine de football (CAF) afin d'encourager la coopération entre les deux confédérations.

Mais c'est aussi un geste politique de l'UEFA, régulièrement critique de la Fifa, et qui prend une signification encore plus forte avec le conflit opposant depuis deux semaines l'instance européenne à Infantino, autour du plan avorté d'ouvrir l'instance mondiale à des investisseurs privés. Un échec largement dû à la fronde menée par l'UEFA qui agite toujours la menace d'un boycott des tournois, dont les Coupes du monde, afin de tenter de forcer le patron de la Fifa à partir.