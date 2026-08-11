Nigeria - enquêté par les autorités, un colonel dit avoir préparé un putsch en 2025 par «patriotisme»

Au Nigeria, le média nigérian Premium Time a publié lundi 10 août les déclarations aux enquêteurs du colonel Mohammed Ma'aji, soupçonné d'être le cerveau derrière un projet de coup d'État en 2025. Six personnes, militaires à la retraite et civils, font l'objet de poursuites devant la justice fédérale, alors qu'une cour martiale a jugé un total de 36 militaires au mois de mai. Cette instance n'a pas encore rendu ses conclusions.

Le parquet accuse les 36 militaires en service au moment des faits d'avoir conspiré « entre eux pour faire la guerre contre l'État afin d'intimider le président de la République fédérale ». Lors d'interrogatoires conduits entre octobre et novembre 2025, le colonel Mohammed Alhassan Ma'aji, 50 ans, a déclaré avoir agi « par patriotisme ».

« La plupart des officiers impliqués partagent un sens du patriotisme, l'amour de leur pays et un désir sincère de changement positif », a expliqué le colonel Mohammed Alhassan Ma'aji aux enquêteurs qui l'ont interrogé. L'idée de fomenter un coup d'État est née en 2023, à la fin du second mandat de Muhammadu Buhari, « quand la corruption et le népotisme sont devenus un fait quotidien », selon ses dires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mohammed Alhassan Ma'aji a également évoqué la détérioration de la situation sécuritaire causant « la mort de militaires et de citoyens innocents au quotidien ». Face à cette situation, le colonel espérait que des « hauts gradés agiraient. Malheureusement, la hiérarchie n'a rien fait », a-t-il regretté.

Il décide alors d'identifier d'autres soldats partageant ses opinions et de lever des fonds. L'ancien ministre du Pétrole Timipre Sylva, aujourd'hui en fuite, aurait notamment fourni 294 000 dollars au colonel Ma'aji.

Les réformes entreprises par le président Bola Tinubu ne font que renforcer la colère des intrigants, qui commencent à se réunir à la fin de l'année 2024 pour mettre un plan sur pied. « Cette action a été motivée par le désir de voir naître une nation prospère et un pays dont nous puissions tous être fiers », a encore déclaré Mohamed Alhassan Ma'aji, qui plaide non coupable, comme l'ensemble des autres mis en cause.