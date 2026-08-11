Maroc: Près d'un jeune salarié sur deux est surqualifié pour son emploi, révèle la Banque mondiale

Un rapport de la Banque mondiale consacré à la croissance et aux perspectives d'emploi au Maroc indique que de plus en plus de jeunes Marocains occupent des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau d'études.

Selon ce rapport de la Banque mondiale, 43 % des diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 25 à 34 ans exercent un métier dont le niveau de qualification ne correspond pas à leur formation. Une surqualification qui peut créer un sentiment de frustration au sein de la jeunesse. Cette difficulté était notamment pointée par les manifestants du mouvement GenZ212, qui a éclaté à l'automne dernier.

Ce constat est désormais appuyé par des données chiffrées. Grâce à l'exploitation des données du Haut-commissariat au Plan, la Banque mondiale note que le taux de « surqualification » a augmenté de 9 points en 7 ans. Pour les diplômés des filières de formation professionnelle et technique, ce taux atteint même 70 %.

Le marché du travail ne semble donc pas suivre l'évolution du nombre de diplômés du supérieur dans le pays. Par rapport à 2015, le royaume compte aujourd'hui environ 40 000 diplômés en plus chaque année. Le Maroc est devenu la première puissance industrielle du continent, selon une étude de la Banque africaine de développement (BAD).

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Cette problématique de la surqualification touche de nombreux pays d'Afrique, bien qu'elle soit parfois compliquée à quantifier avec précision. L'Espagne est le pays le plus touché d'Europe par la surqualification : environ 35 % de la population active y serait surqualifiée.