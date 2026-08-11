Ile Maurice: Atma Shanto met fin à sa grève de la faim

11 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a reçu les représentants de la Platform Komun Syndikal pour faire le point sur plusieurs dossiers liés aux relations industrielles à son bureau, ce mardi 12 août. Au coeur des échanges : les amendements réclamés au Workers' Rights Act et à l'Employment Relations Act.

La tension semble retomber, mais la vigilance reste de mise. Après une journée de mobilisation et une grève de la faim entamée le lundi 10 août par Atma Shanto, président de la Fédération des travailleurs unis, les discussions avec le ministre du Travail se sont révélées constructives. La rencontre a notamment porté sur la nécessité, selon les représentants syndicaux, de revoir certaines dispositions du Workers' Rights Act et de l'Employment Relations Act.

L'objectif affiché par les syndicalistes est de permettre aux représentants des travailleurs d'exercer pleinement leurs fonctions, sans subir de pressions ni se heurter à des pratiques patronales qu'ils considèrent comme des entraves au dialogue social.

La grève prend fin, la mobilisation continue

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À l'issue de la rencontre, Atma Shanto a annoncé la fin de sa grève de la faim. Il estime toutefois que cette décision ne marque pas la fin du combat syndical.

Les représentants de la Platform Komun Syndikal souhaitent désormais que les engagements pris autour de la table se traduisent par des mesures concrètes, notamment sur le cadre légal régissant les relations industrielles.

Pour les syndicats, la prochaine étape sera donc de suivre l'évolution des dossiers et de s'assurer que les discussions engagées avec le ministère débouchent sur des changements réels. Le dialogue est relancé. Mais le mouvement syndical entend rester mobilisé.

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