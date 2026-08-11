Sénégal: Déclaration de patrimoine - L'OFNAC annonce des rectifications de la liste provisoire

Dakar — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a annoncé, mardi, des rectifications de la liste provisoire des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, qu'elle avait publiée sur son site internet, après des réclamations faisant état notamment d'omissions ou d'erreurs dans les fonctions et les noms.

"Nous sommes à l'année 1 et c'est la première fois que l'OFNAC s'attelle à cet exercice. Tout ne peut pas être parfait", a reconnu son président, Moustapha Ka, lors d'une conférence de presse tenue le même jour.

Il a fait savoir que des changements de postes, de fonctions ou de responsables peuvent intervenir entre la transmission des listes nominatives par les administrations et leur exploitation par l'OFNAC. Ces évolutions peuvent expliquer la présence de personnes sur des fonctions qui ne correspondent plus à leur situation.

"C'est pourquoi, on ne serait pas surpris que des noms figurent sur des postes qui ne correspondent pas", a-t-il ajouté, précisant que l'OFNAC avait choisi de publier une liste provisoire afin de permettre aux personnes concernées de présenter leurs réclamations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Moustapha Ka a indiqué que des réclamations avaient déjà été reçues après la publication de la liste et que les corrections seraient effectuées au fur et à mesure.

Il a rappelé que la liste définitive sera établie après les opérations de contrôle, de vérification et d'authentification. Elle devra notamment être intégrée au rapport d'activités annuel de l'OFNAC qui doit être transmis au président de la République.

Le président de l'OFNAC a également insisté sur la confidentialité du contenu des déclarations. La loi n°2025-13 prévoit que les informations contenues dans les déclarations ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par le texte, notamment à l'assujetti, à ses héritiers ou aux autorités habilitées.

"Les informations dont dispose l'OFNAC sont estampillées avec un grand secret et ne seront jamais divulguées du fait des manipulations de l'OFNAC", a assuré Moustapha Ka.

Il a invité les personnes, qui constatent une erreur ou une omission dans la liste, à saisir le département chargé de la déclaration de patrimoine pour permettre les rectifications nécessaires.