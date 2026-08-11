Ile Maurice: Seewoo libre, Deojee reste détenu, la FCC élargit son cercle de suspects

Le dossier de la perquisition à Vallée-des-Prêtres est loin d'avoir livré tous ses secrets. Devant la Cour de district de Port-Louis, hier, la Financial Crimes Commission (FCC) a révélé que son enquête ne se limite plus à l'ex-Assistant Superintendent of Police Rajcoomar Seewoo et à l'inspecteur Ranjeet Deojee. Au moins six autres suspects potentiels sont désormais dans le viseur des enquêteurs.

Pour Seewoo, 54 ans, l'audience s'est toutefois terminée par un retour à la liberté. La FCC n'a pas maintenu son objection à sa remise en liberté conditionnelle. L'ancien policier a dû fournir deux cautions de Rs 150 000 chacune et signer une reconnaissance de dette de Rs 1 million. Il devra rester à une adresse fixe, conserver son téléphone portable allumé et se présenter trois fois par semaine au poste de police de Montagne-Longue. Aucun couvre-feu ne lui a été imposé.

Par la voix de Me Assad Rujub, Seewoo continue de contester toute implication directe dans la descente du 30 mars 2024. Il affirme avoir uniquement signé le mandat autorisant la perquisition et ne pas avoir accompagné les policiers sur place.

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Pour Ranjeet Deojee, la porte de sortie reste fermée. La FCC a demandé une semaine supplémentaire pour poursuivre ses vérifications. Son audition n'a jusqu'ici permis d'enregistrer qu'un seul statement, le policier ayant été hospitalisé du 5 au 11 août après s'être plaint de son état de santé lors d'une précédente comparution. À sa sortie de l'hôpital hier, il a été reconduit en détention. Me Vijay Cooshna n'a pas insisté sur la motion de remise en liberté, qui sera finalement examinée le 18 août.

Les deux hommes, alors rattachés à la Special Intelligence Cell de la Special Support Unit (SSU), font l'objet d'une accusation provisoire de public official using his office for gratification, sous la section 22 du Financial Crimes Commission Act 2023. La FCC tente notamment d'établir ce qui s'est réellement passé autour d'une importante somme saisie lors de la perquisition et de déterminer si une partie de l'argent a été soustraite en dehors des procédures prévues.

Le nom de Seewoo apparaît déjà dans une autre enquête de la FCC. Dans le dossier Reward Money, il avait été arrêté en août 2025 et provisoirement inculpé de blanchiment d'argent après que plus de Rs 34 millions auraient été retracées sur son compte bancaire. Cette somme était censée revenir à des informateurs de la police.