Afrique de l'Ouest: Mor Talla Tine - 'Le Sénégal et la Guinée-Bissau veulent faire de leur frontière un espace de bien-être des populations

Ziguinchor — Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a affirmé, mardi, que le Sénégal et la Guinée-Bissau partagent l'ambition de transformer leur frontière commune en un "espace sécurisé, apaisé et favorable au bien-être des populations".

"Notre ambition commune doit être de faire de la frontière bissau-guinéenne un espace sécurisé, apaisé et propice au bien-être des populations qui y vivent. La sécurité doit, en effet, être considérée comme une condition essentielle du développement économique et social", a-t-il dit.

S'exprimant à l'ouverture d'une réunion conjointe sur la planification des patrouilles transfrontalières entre les deux pays, le gouverner de Ziguinchor a insisté sur le fait que la sécurité constitue un préalable indispensable au développement économique et social de la zone frontalière.

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Il a également souligné la nécessité d'intégrer la question du développement des zones frontalières dans les politiques publiques, plaidant pour la mise en place de mécanismes simples, efficaces et réalistes en matière de liaison, d'échange d'informations, de partage du renseignement, de coordination et de transmission des comptes rendus. Selon Mor Talla Tine, la réussite des futures patrouilles conjointes reposera largement sur la qualité de la coordination, de la communication et surtout de la confiance mutuelle entre les différents acteurs.

"J'appelle au renforcement de la coopération avec les populations, le dialogue avec les autorités locales, la circulation de l'information et la coordination entre l'ensemble des services intervenant dans les espaces frontaliers", a-t-il exhorté.

Il a dans le même temps indiqué que la sécurisation durable des frontières "ne peut et ne saurait reposer uniquement sur les moyens de surveillance et d'intervention".

Evoquant l'intérêt de la réunion conjointe sur la planification des patrouilles transfrontalières entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, le gouverneur de Ziguinchor a dit qu'elle doit permettre aux participants de procéder à une appréciation commune de la situation sécuritaire, d'identifier les principales menaces et vulnérabilités, de déterminer les zones prioritaires et définir les modalités pratiques de mise en œuvre des premières patrouilles conjointes.

"L'objectif principal de notre venue est la planification conjointe des forces de défense et de sécurité. Les deux pays ont, au fil des années, été confrontés à certains désagréments le long de notre frontière géographique avec la République voisine du Sénégal", a dit, de son côté, le colonel Pansau Intchama, représentant le chef d'Etat-major des Armées de la Guinée-Bissau.

Le but de ces futures patrouilles, selon lui est de surveiller le long de la frontière géographique, afin que le territoire bissau-guinéen ne "serve pas de refuge aux éléments armés qui se trouvaient dans cette zone géographique".

Il a annoncé que la partie bissau-guinéenne va poursuivre les travaux selon le programme prévu, afin de présenter et de discuter des contraintes et des problèmes vécus le long de la frontière géographique, de la zone Est jusqu'à la borne 184 qui définit le Cap Roxo, qui marque le point d'aboutissement occidental de la frontière terrestre entre le Sénégal (région de Ziguinchor / Kabrousse) et la Guinée-Bissau.

Pour sa part, le commandant de la Zone militaire n°5, le colonel Cheikh Guèye, a précisé que la rencontre répond à une instruction des autorités civiles et militaires des deux pays.

Elle s'inscrit dans la volonté de renforcer la coopération en matière de sécurité et d'améliorer la coordination entre les forces chargées de la sécurisation des frontières communes, avec l'appui de la Commission nationale de gestion des frontières.

A l'issue de cette réunion de trois jours, un procès-verbal sera signé, jeudi par les différentes parties.