Sénégal: L'OFNAC dévoile des assujettis défaillants à la déclaration de patrimoine

Dakar — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a dévoilé, ce mardi, la liste provisoire des assujettis ayant soumis leur déclaration de patrimoine, tout en pointant ceux qui n'ont pas respecté cette obligation au sein de certaines institutions.

Sur son site internet visité par l'APS, l'OFNAC a recensé, au niveau de la présidence de la République 17 personnalités assujetties considérées comme défaillantes, pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine.

Dans ce groupe, figurent notamment la représentante personnelle du chef de l'Etat auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie, Fatou Isidora Mara, l'Envoyé spécial du président de la République, Abdoulaye Bathily, le chef du Protocole présidentiel, Mamadou Ndiaye, le directeur administratif et financier de la Commission de protection des données personnelles (CDP), Ahmed Bachir Sow.

On y retrouve également le responsable administratif et financier du CN-ITIE (Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives), El Hadji Abdoulaye Mbengue, la directrice des Services d'Appui et des Finances à l'ARTP (Autorité de régulation des télécommunications et des postes), Mame Diarra Lo, ainsi que le directeur général adjoint de l'APIX-SA (Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux), Moustapha Cissé.

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Les autres défaillants répertoriés au niveau de la présidence de la République sont le directeur administratif et financier de l'APIX-SA, Oulimata Ndiaye, le directeur en charge des opérations financières du FONSIS - Fonds souverain d'investissements stratégiques-, Babacar Samb, et le directeur de l'administration et des finances de la SOGEPA - Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'Etat-, Bakary Dansokho.

Selon l'OFNAC, l'Assemblée nationale compte deux assujettis défaillants. Il s'agit de Racky Diallo, huitième vice-président de l'Assemblée Nationale et de Cheikh Thioro Mbacké. Ce dernier, ancien troisième vice-président de l'Assemblée nationale "n'est plus assujetti, mais n'a jamais déposé de déclaration de patrimoine", précise l'OFNAC.

L'organisme public a dénombré, au niveau de la Primature, douze (12) assujettis défaillants, parmi lesquels figurent Hatab Sané, secrétaire exécutif de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance ainsi que du président du Conseil d'Orientation du BOCS (Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi), Amadou Cissé.

Il révèle par ailleurs que le ministère des Finances et Budget compte le plus grand nombre d'assujettis défaillants, avec 247 personnes n'ayant pas déclaré leur patrimoine.

Le Sénégal a adopté, le 02 avril 2014, la loi n°2014-17 relative à la déclaration de patrimoine. Selon le législateur, le mécanisme institué par cette loi vise, d'une part, à prévenir tout risque d'enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions et, d'autre part, à satisfaire à la demande légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics dans un contexte de transparence.