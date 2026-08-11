Sénégal: Insertion des enseignants d'EPS - L'INSEPS réclame une meilleure coordination entre les ministères concernés

Dakar — Le directeur de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Diallo, a plaidé , lundi à Dakar, en faveur d'une meilleure coordination ministérielle, pouvant faciliter l'insertion professionnelle des enseignants d'éducation physique et sportive (EPS).

"Nous sollicitons [la mise en place] d'un cadre de concertation permanente entre les différents ministères pour trouver des solutions à tous les problèmes liés à la formation, au recrutement et à l'utilisation des enseignants d'EPS", a-t-il déclaré.

M. Diallo intervenait lors de la cérémonie officielle de remise de diplômes des récipiendaires de la 45e promotion du Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, option Education physique et sportive (CAES-EPS).

Pour Souleymane Diallo, l'enjeu est désormais de mieux articuler la formation dispensée par l'INSEPS avec les besoins du système éducatif et les mécanismes de recrutement de l'État.

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"Nous formons les professeurs d'éducation physique et sportive, qui sont ensuite recrutés par le ministère de la Fonction publique et affectés par le ministère de l'Éducation nationale ", a-t-il notamment souligné, appelant les administrations concernées à renforcer leur collaboration.

La 45e promotion du CAES-EPS compte 64 récipiendaires, répartis en deux groupes.

Le premier comprend 45 étudiants admis sur concours en première année de licence en éducation et motricité, ayant suivi leur cursus en présentiel.

Le second regroupe 19 professionnels de l'éducation physique et sportive déjà en activité.

Tous titulaires d'un master en éducation et motricité, ils enseignaient tout en poursuivant une formation leur permettant d'obtenir le CAES-EPS.

"Ils ont enseigné de 8 heures à 12 heures, puis de 15 heures à 18 heures", a indiqué le directeur de l'INSEPS, soulignant les contraintes auxquelles ces professionnels ont dû faire face pour concilier leurs activités et leur formation.

Cette formation, organisée en tenant compte de leurs obligations professionnelles, leur a permis de compléter leur parcours et d'obtenir le certificat requis pour l'enseignement secondaire.

Le directeur de l'INSEPS a également invité les nouveaux diplômés à faire preuve de professionnalisme et à respecter les règles d'éthique propres à la profession enseignante.

"L'éducation physique et sportive sera ce que vous en ferez. Développez-là ", a-t-il lancé aux récipiendaires, les exhortant à contribuer au rayonnement de leur discipline.

La cérémonie de remise des diplômes de la 45e promotion du CAES-EPS s'est tenue à la salle de conférence de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), sous le parrainage du professeur Djibril Seck, ancien directeur de l'INSEPS.

L'événement a rassemblé des autorités universitaires, des représentants de plusieurs ministères, des enseignants, des responsables sportifs, ainsi que les familles des nouveaux diplômés.