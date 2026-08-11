Sénégal: Ziguinchor - Des conditions 'globalement' favorables pour la campagne agricole 2026

Dakar — La campagne agricole 2026 se déroule dans des conditions "globalement" favorables dans la région de Ziguinchor, grâce à une pluviométrie jugée satisfaisante et une mise en place appréciable des intrants, selon une note annonçant la tournée du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, prévue les 11 et 12 août.

Cette visite vise à évaluer l'état d'avancement de la campagne agricole et à échanger avec les producteurs sur les perspectives de production et de diversification agricoles en Casamance.

Au 5 août, les cumuls pluviométriques enregistrés dans la région variaient entre 320,5 et 515,6 millimètres à Bignona, 394,1 et 762,2 mm à Ziguinchor et 449,1 et 686,3 mm à Oussouye. Le département de Ziguinchor affichait ainsi les cumuls les plus importants.

Cette situation pluviométrique accompagne le développement des principales cultures. Le riz se trouve notamment aux stades des pépinières et du repiquage dans les bas-fonds, tandis que le maïs évolue de la phase plantule au début de la montaison. L'arachide se situe entre le stade sept feuilles et la floraison, alors que le niébé est entre le stade plantule et le début de ramification.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La situation phytosanitaire est par ailleurs présentée comme relativement calme, avec une surveillance assurée par les services compétents.

La mise en place des facteurs de production affiche également des niveaux jugés satisfaisants. Les taux atteignent 97,91 % pour les semences d'arachide, 99,95 % pour celles de maïs et 96,51 % pour le niébé. Pour les engrais, la mise en place du 6-20-10 et du Terracalcou est annoncée à 100 %.

La tournée ministérielle accorde une place particulière au potentiel rizicole de la Casamance. Une visite est prévue à Katouré, dans la commune de Nyassia, où une initiative rizicole accompagnée par les structures d'appui au développement agricole sera présentée à la délégation.

Cette étape doit permettre d'apprécier les capacités de production de la zone et les efforts engagés pour renforcer les moyens des producteurs, dans un contexte où le développement des filières locales constitue un enjeu de souveraineté alimentaire. La région dispose, à cet égard, d'importants atouts, notamment ses terres arables, son réseau hydrographique et une pluviométrie favorable à plusieurs spéculations.

La tournée met également en lumière les initiatives portées par de jeunes entrepreneurs. À Tobor, dans la commune de Niamone, le ministre visitera une ferme écologique développée par l'entrepreneur agricole Papis Badiane.

Implantée sur deux hectares, l'exploitation associe notamment production sous serre, fertigation, compostage, plantation de cocotiers nains et pisciculture. Elle compte cinq serres de 1 000 mètres carrés et une autre de 500 mètres carrés destinée aux pépinières.

Selon les informations fournies dans le cadre de la tournée, cette exploitation a permis la création de huit emplois et l'accueil de 46 stagiaires formés aux activités agricoles. Cette expérience illustre les possibilités offertes par l'innovation, la diversification des productions et l'entrepreneuriat des jeunes pour développer les chaînes de valeur agricoles dans la région.

La première journée de la tournée doit également être marquée par une rencontre entre le ministre et les acteurs agricoles de la région, notamment les producteurs, organisations professionnelles et éleveurs. Un procès-verbal doit être établi pour assurer le suivi des recommandations issues des échanges.

À travers cette tournée, le ministère entend ainsi rapprocher le suivi de la campagne des réalités du terrain, tout en identifiant les contraintes et en valorisant les initiatives susceptibles de contribuer à la transformation de l'agriculture et à la souveraineté alimentaire du Sénégal.