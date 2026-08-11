Ile Maurice: Rs 40 milliards d'investissements directs étrangers dans le viseur pour 2026-2027

Accélérer la concrétisation des investissements et faciliter les démarches des entreprises figurent parmi les principaux enjeux du plan d'action de l'Economic Development Board (EDB) pour 2026-2027. L'organisme vise entre Rs 38 milliards et Rs 40 milliards d'investissements directs étrangers (IDE), Rs 125 milliards d'investissements privés et plus de Rs 495 milliards d'exportations de biens et services.

Approuvé par le conseil lors de ses réunions des 25 et 31 juillet, ce plan regroupe plus de 200 actions autour de 28 initiatives. Il intervient alors que plusieurs projets d'investissement nécessitent encore des démarches administratives avant leur concrétisation. Sur les 20 projets examinés par le conseil, représentant Rs 29,6 milliards, cinq projets d'une valeur de Rs 13,7 milliards ont été résolus au cours des deux derniers mois. Les 15 autres, évalués à Rs 15,9 milliards, font toujours l'objet d'un accompagnement pour l'obtention de permis et de licences secondaires.

La question des délais administratifs figure ainsi parmi les dossiers suivis par l'EDB. Un examen des permis et licences est en cours afin d'identifier les principaux blocages. Le futur Business Facilitation Bill devrait également revoir certaines procédures liées aux activités économiques, avec notamment l'introduction du principe de Silent Agreement.

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En parallèle, l'organisme cherche à orienter davantage les investissements vers des activités susceptibles de diversifier l'économie. Les services financiers et la gestion de patrimoine, l'économie bleue, la sécurité alimentaire et l'agroindustrie figurent parmi les secteurs ciblés. Les sciences de la vie et la santé, l'innovation, l'économie numérique et la manufacture de haute technologie sont également concernées.

L'amélioration du cadre des affaires fait aussi partie des objectifs poursuivis. L'EDB souhaite que Maurice figure parmi les dix premières économies dans le premier rapport B-READY de la Banque mondiale, qui porte notamment sur l'environnement réglementaire des entreprises.

À l'étranger, l'organisme compte renforcer ses démarches auprès de plusieurs marchés. Une mission multisectorielle est prévue en Éthiopie, en Tanzanie et au Kenya du 21 au 25 septembre, avec un intérêt particulier pour l'éducation, les TIC et les services financiers. L'EDB participera également à l'organisation du US-Africa Business Summit en décembre et aux préparatifs du EU-Africa Summit de 2027. Une collaboration SheTrades Hub-to-Hub avec Madagascar, prévue du 18 au 21 août, sera consacrée aux entreprises dirigées par des femmes.

La diaspora mauricienne constitue un autre axe de cette stratégie. Une plateforme E-Diaspora doit être lancée afin de mettre en relation au moins 3 000 professionnels mauriciens établis à l'étranger avec des possibilités d'investissement, de mentorat et de développement d'affaires à Maurice.

Le régime des Occupation Permits fait également partie des dispositifs appelés à évoluer. Le nombre de demandes est passé de 3 710 en 2018 à 10 550 en 2025. Les changements envisagés portent sur une simplification des catégories de permis, de nouveaux critères d'éligibilité et la création d'un Technical Occupation Permit pour certaines catégories de travailleurs qualifiés. Le National Electronic Licensing System continue par ailleurs d'être déployé.

Le conseil a enfin approuvé deux projets dans les secteurs de soins infirmiers et de résidences pour personnes âgées. Trois projets cinématographiques, If I Can Fly, Another Name for Love et Guddan Gupta Tumse, ont également obtenu son aval dans le cadre du Film Rebate Scheme.