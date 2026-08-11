Sénégal: Cheikhou Oumar Ba en tournée de suivi de l'évolution de la campagne agricole dans la région de Sédhiou

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevages, Cheikhou Oumar Ba, a entamé, lundi, par la région de Sédhiou, une tournée de suivi de l'évolution de la campagne agricole 2026-2027, dans les régions sud du Sénégal.

Le ministre était en compagnie des autorités administratives, des services techniques et des producteurs de la région,

Sur le terrain, la délégation ministérielle a visité des serres de l'ISRA (Institut sénégalais de recherches agricoles), les champs des femmes transformatrices de Fonio du village de Hamdany Cherif dans la commune de Koussy, l'exploitation du khalife de général de Umulkura à Diama-Pakao, les exploitations paysannes de Madina Fass à Tankon, ainsi que le champ du khalife de Bogal, Thierno Abdourahmane Barry.

Cheikhou Oumar Ba a salué la mobilisation des acteurs et leur engagement à suivre les orientations du chef de l'Etat dans le secteur agricole. "Nous sommes heureux de commencer la tournée par Sédhiou pour constater l'état d'avancement de la campagne agricole", a-t-il déclaré.

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Il a souligné qu'il y avait quelques inquiétudes liées à la pluviométrie au début de l'hivernage, mais les pluies récentes permettent d'accélérer la campagne".

Il a salué le bon déroulement de la mise en place des semences et des engrais à Sédhiou.

"La mise en place des semences et des engrais s'est globalement bien déroulée, malgré quelques difficultés relevées dans certains points de distribution", a-t-il dit, saluant le travail des commissions de distribution qui, selon lui, ont agi "de manière transparente, inclusives et participative".

La mission a constaté sur le terrain un bon comportement végétatif des cultures, laissant entrevoir un développement prometteur des spéculations visitées.

Toutefois, quelques griefs ont été relevés lors de la tournée, portant notamment sur la disponibilité du matériel agricole, la commercialisation du maïs et l'état des pistes de production.

Le ministre a évoqué la nécessité de moderniser l'agriculture sénégalaise avec des équipements adaptés aux spécificités régionales. "Nous sommes un gouvernement de solutions, nous ne devons pas laisser traîner certains dossiers, surtout ceux liés à l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs", a-t-il estimé.

Cheikhou Oumar Ba a également salué le rôle de l'ISRA et de ses partenaires engagés à garantir la disponibilité de semences de prébase de qualité. "Avant de cultiver, il faut s'assurer de disposer de bonnes semences", a-t-il conseillé.

Dans la dynamique de territorialisation des politiques publiques et avec la mise en place prochaine des agropoles, M. Ba a assuré que les perspectives de production sont prometteuses, portées par la volonté commune des acteurs d'accompagner les producteurs vers une agriculture plus performante et durable.

La tournée de suivi de la campagne agricole 2026-2027, entamée à Sédhiou, par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevages, Cheikhou Oumar Ba, se poursuit dans les régions sud jusqu'au 15 août 2026.