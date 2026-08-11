Sénégal: 60 ans de l'ENSETP - Une occasion 'de capitaliser six décennies d'excellence pour adapter la formation aux mutations technologiques' (Directeur)

Dakar — L'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel (ENSETP) ambitionne de capitaliser ses six décennies d'expérience pour adapter davantage la formation aux mutations technologiques et aux besoins en compétences du Sénégal d'ici à l'horizon 2050, a indiqué, mardi, son directeur, Papa Biram Gning.

"Célébrer 60 années d'existence doit nous conduire à nous interroger sur ce que nous voulons pour l'ENSETP dans les prochaines décennies", a-t-il déclaré lors d'un point de presse en prélude de l'activité commémorative du soixantenaire de l'établissement, prévu du 10 au 12 décembre 2026.

Placée sous le thème "60 ans de l'ENSETP : un héritage d'excellence et d'innovation au service de la formation professionnelle et technique", cette célébration se veut à la fois un moment de reconnaissance du parcours de l'établissement et une occasion de réfléchir sur son avenir.

Créée en 1966 sous l'appellation d'École normale d'enseignement technique masculin, l'institution publique, devenue par la suite ENSETP, a contribué à la formation de ressources humaines destinées à l'enseignement technique et à la formation professionnelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'évolution du monde du travail, marquée notamment par la révolution numérique, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, l'émergence de nouveaux métiers ainsi que les mutations économiques et environnementales, impose à l'ENSETP de faire évoluer ses missions et ses méthodes de formation", a souligné M. Gning.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la qualité de la formation des formateurs, tout en améliorant l'articulation entre la formation, la recherche, l'innovation et les besoins du monde professionnel.

Le directeur de l'ENSETP a également souligné l'importance de renforcer les partenariats avec les entreprises et les institutions nationales et internationales, afin de mieux préparer les ressources humaines dont le Sénégal aura besoin pour réaliser ses ambitions de développement à l'horizon 2050.

Pour le président du comité d'organisation, le professeur Abdoulaye Kébé, ancien directeur de l'établissement, les activités du soixantenaire s'articuleront autour de trois mots-clés : "célébrer, réfléchir et construire l'avenir".

Abordant la programmation des festivités, il a indiqué que la première journée sera consacrée à la mémoire et aux hommages, tandis que la deuxième sera dédiée à la réflexion scientifique, à l'innovation et au partenariat. La dernière journée sera axée sur le sport, la culture et l'ouverture de l'établissement au public.

"Une journée portes ouvertes permettra notamment au public de découvrir les laboratoires, les ateliers, les filières et les réalisations des étudiants, tandis qu'un dîner de gala viendra clôturer les célébrations", a ajouté l'ancien directeur.

Il a appelé les anciens diplômés, les enseignants, les personnels administratifs et techniques, les étudiants, les chercheurs, les entreprises et les organisations professionnelles à participer à cette célébration, afin d'en faire "une célébration collective".

Selon lui, ce soixantenaire sera ainsi l'occasion de rendre hommage aux générations qui ont contribué à l'histoire de l'ENSETP, tout en ouvrant une nouvelle étape de son développement, fondée sur l'innovation, l'adaptation des formations et le rapprochement avec le monde professionnel.

"Honorer l'héritage, valoriser les acquis, renforcer les partenariats et construire ensemble l'ENSETP de demain, telle est l'ambition affichée par la direction de l'établissement", a-t-il précisé.

Cette orientation sera au coeur du programme scientifique du soixantenaire, selon le président de la commission scientifique, Sylvain Luc Agbanglanon.

Il a annoncé la tenue d'une conférence inaugurale consacrée à la question : "Former le capital humain du Sénégal 2050, quel défi pour la formation professionnelle et technique ?".

Cette conférence sera suivie d'un panel consacré à "l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0 et la transformation numérique de la formation professionnelle et technique", avant un forum des partenaires et des entreprises destinées à renforcer le dialogue entre l'ENSETP et le monde socio-économique, dit-il.