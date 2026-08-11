Sénégal: Trois joueurs de Génération Foot rejoignent le FC Metz

Dakar — Le club sénégalais Génération Foot (GF), pensionnaire de l'élite nationale, a officialisé ce mardi, le transfert de trois de ses joueurs vers le FC Metz (Ligue 2 française) dont Abdourahmane Mbodj, le meilleur buteur de la Ligue 1.

"Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert de nos trois joueurs au FC Metz, notamment Abdourahmane Mbodj, Vincent Gomis et Alassane Sy", écrit GF sur sa page officielle.

L'attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, a terminé meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, cette saison, devançant le joueur de l'AJEL de Rufisque, Mouhamed Diop, auteur de 10 buts.

Abdourahmane Mbodj a contribué à faire de l'attaque de Génération Foot la meilleure, avec un total de 37 buts inscrits à son actif.

Vincent Gomis, ancien portier de l'équipe national des moins de 17 ans, va poursuivre son apprentissage au sein du club lorrain.

Quant à Alassane Sy, milieu de terrain, il tentera aussi de s'imposer sous les couleurs du FC Metz.

Depuis plusieurs années, GF transfère ses talents vers le FC Metz. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, ou encore Lamine Camara, ont tous fait leurs premiers pas professionnels dans le club français, relégué cette année en Ligue 2.