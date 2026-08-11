Sénégal: Trois joueurs de Génération Foot rejoignent le FC Metz

11 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le club sénégalais Génération Foot (GF), pensionnaire de l'élite nationale, a officialisé ce mardi, le transfert de trois de ses joueurs vers le FC Metz (Ligue 2 française) dont Abdourahmane Mbodj, le meilleur buteur de la Ligue 1.

"Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert de nos trois joueurs au FC Metz, notamment Abdourahmane Mbodj, Vincent Gomis et Alassane Sy", écrit GF sur sa page officielle.

L'attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, a terminé meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, cette saison, devançant le joueur de l'AJEL de Rufisque, Mouhamed Diop, auteur de 10 buts.

Abdourahmane Mbodj a contribué à faire de l'attaque de Génération Foot la meilleure, avec un total de 37 buts inscrits à son actif.

Vincent Gomis, ancien portier de l'équipe national des moins de 17 ans, va poursuivre son apprentissage au sein du club lorrain.

Quant à Alassane Sy, milieu de terrain, il tentera aussi de s'imposer sous les couleurs du FC Metz.

Depuis plusieurs années, GF transfère ses talents vers le FC Metz. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, ou encore Lamine Camara, ont tous fait leurs premiers pas professionnels dans le club français, relégué cette année en Ligue 2.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.