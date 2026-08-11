Sénégal: Cheikh Tidiane Gaye installé comme nouveau directeur du CROUS de Thiès

Thiès — Le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Thiès, Cheikh Tidiane Gaye, a pris fonction officiellement lundi, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'UFR Santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès.

Cheikh Tidiane Gaye a été nommé à la tête du CROUS-T, en remplacement de Serigne Mbacké Lô.

"Prendre aujourd'hui la direction du Centre des œuvres universitaires sociales de Thiès signifie accepter une mission qui dépasse ma personne", a affirmé Cheikh Tidiane Gaye.

Selon lui, il s'agit aussi d'accepter de servir une institution dont la vocation première est d'accompagner notre jeunesse et, à travers elle, de contribuer à la construction de l'avenir de notre pays".

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"Si nous voulons construire un Sénégal souverain et prospère, nous devons investir dans sa jeunesse", a poursuivi le nouveau directeur du CROUS-T, relevant que l'université est justement "l'un des principaux espaces de formation" de cette frange de la population.

Pour lui, les œuvres universitaires ne sauraient être considérées comme une politique secondaire. Elles constituent, dit-il, une "composante essentielle" de la politique nationale de développement du capital humain.

"Améliorer les conditions de vie et d'études de l'étudiant, c'est contribuer directement à sa réussite académique, à son employabilité et, à terme, à la compétitivité de notre pays", a fait valoir M. Gaye.

Il a résumé sa feuille de route en ces termes : "nous préserverons ce qui fonctionne, nous corrigerons ce qui doit l'être et, lorsque cela sera nécessaire, nous engagerons les transformations qui s'imposent".

Le directeur sortant, Serigne Mbacké Lô, a évoqué les progrès réalisés au CROUS de Thiès, en matière de gestion des ressources humaines et de transformation numérique.

Il s'est attelé, dit-il, à "moderniser et fiabiliser la gestion des ressources humaines", à "numériser le suivi sanitaire" des étudiants pour "fluidifier" leur prise en charge.

"La rigueur et la transparence" dans la gestion budgétaire, administrative, sanitaire, financière et des ressources humaines ont été aussi au cœur de son action, a-t-il laissé entendre.