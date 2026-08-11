Sénégal: ONFP - Mame Awa Ndoye veut ériger la formation professionnelle en levier de souveraineté économique

Dakar — La nouvelle directrice générale de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP), Mame Awa Ndoye, a affiché, son ambition de faire de la formation professionnelle un levier de souveraineté économique, de création d'emplois et de compétitivité.

"Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. Conformément à la vision du président de la République et sous la conduite du gouvernement, l'ONFP prendra toute sa place dans la transformation de notre pays", a-t-elle déclaré, lundi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Mouhamadou Lamine Bara Lo.

Mme Ndoye a indiqué que son ambition est de faire de la formation professionnelle "un moteur de souveraineté économique, de création d'emplois et de compétitivité", en inscrivant l'ONFP dans "l'ère de l'industrialisation de la formation professionnelle et de la transformation numérique".

La nouvelle directrice générale a annoncé la poursuite de la modernisation des méthodes de travail, des services et des modes de gouvernance de l'Office, afin d'apporter des réponses "plus rapides, plus efficaces et mieux adaptées" aux besoins des citoyens et des entreprises.

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Cette nouvelle orientation, a-t-elle précisé, reposera sur cinq priorités majeures : une gouvernance fondée sur la transparence, la redevabilité et la performance, la digitalisation continue des procédures et des services, le développement de formations en adéquation avec les secteurs stratégiques de l'économie, le renforcement des partenariats avec les entreprises, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, ainsi que la promotion d'une culture de l'excellence, de l'innovation et de l'évaluation des résultats.

Mame Awa Ndoye a également insisté sur la nécessité d'adapter davantage l'offre de formation aux secteurs porteurs, de renforcer la qualité pédagogique, de promouvoir l'apprentissage en entreprise et d'améliorer l'accès à la formation des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes.

Elle a indiqué, dans cette perspective, la modernisation des outils de pilotage et d'évaluation de l'ONFP, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires à la pérennisation et à l'accroissement de l'impact des interventions de l'Office.

"Notre ambition est de faire de l'ONFP une institution de référence, capable d'anticiper les métiers de demain, de former massivement une main-d'oeuvre qualifiée et d'accompagner l'industrialisation du Sénégal", a-t-elle encore déclaré.

La nouvelle directrice générale a invité les agents de l'ONFP, les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers à unir leurs efforts autour de cette vision.