Burkina Faso: Koosin - Les Forces combattantes ont neutalisés des chefs terroristes dont Sangaré Barry Manga

11 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Les Forces combattantes ont porté un coup sévère au terrorisme dans la province de la Koosin. Plusieurs chefs terroristes dont Sangaré Barry Manga (32 ans) ont été neutralisés le 25 juillet 2026 lors d'une offensive des patriotes, a appris l'AIB de sources sécuritaires.

Dans le cadre de la reconquête de l'intégrité du territoire national, les Forces combattantes ont mené, courant le mois de juillet 2026, de grandes offensives dans les sanctuaires des terroristes établis dans les forêts de la province de Koosin.

C'est au cours de ces opérations qu'une unité engagée a eu un accrochage avec des malfaiteurs dans la forêt de Kinséré, commune de Barani, le 25 juillet 2026.

Après d'âpres combats, quinze terroristes ont été neutralisés parmi lesquels plusieurs chefs terroristes, dont Sangaré Barry Manga.

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Âgé d'environ 32 ans et originaire de Pini, commune de Kassoum, Sangaré Barry Manga s'était engagé dans le terrorisme courant l'année 2018. Il s'était formé au maniement des armes sur une base terroriste installée dans un pays voisin.

Chef terroriste actif sur la base de Kinséré, commune de Barani, il a coordonné et participé à plusieurs attaques contre les Forces combattantes et les populations civiles dans la région du Sourou, notamment dans les zones de Barani, Bomborokui et Nouna.

Parmi les dernières attaques attribuées à Sangaré Barry Manga figurent une embuscade tendue contre les Forces combattantes entre Bomborokui et Konankoira/Nouna, le 12 juillet 2026, ainsi qu'une attaque menée contre les Forces combattantes à Konankoira/Nouna, le 20 juillet 2026.

 

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