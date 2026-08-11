La société CFAO Mobility Côte d'Ivoire, qui opère dans la vente de véhicules automobiles, mettra en paiement le 14 août 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel pour un montant global brut de 11,426 milliards de FCFA, ont annoncé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 181 371 900 actions cela correspond à un dividende brut par action de 63 FCFA. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) applicable sera de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 55,44 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 56,7 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, le date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 14 août 2026, le titre CFAO Mobility Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 13 août 2026. Donc les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions CFAO Mobility Côte d'Ivoire ont jusqu'au mercredi 12 août 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.

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Au terme du 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de CFAO Mobility Côte d'Ivoire a enregistré une forte hausse de 79,32% par rapport à 2024, se situant à 8,4 milliards de FCFA contre 4,7 milliards de FCFA en 2024.

La société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14,04%, s'élevant à 181 milliards de FCFA contre 158,313 milliards de FCFA en 2024. Selon la direction de l'entreprise, CFAO Mobility Côte d'Ivoire maintient sa position de leader et conserve la première place du marché avec 41,6% de part, soit 12 486 véhicules vendus en 2025 sur un total de 29 995 unités vendues par les distributeurs opérant en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le résultat d'exploitation de la société s'est accru de 56% à 12,223 milliards de FCFA contre 7,86 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat financier se situe à -811 millions de FCFA contre -905 millions de FCFA en 2024 (-10,42%).

Au terme de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires enregistre une progression de 64,41%, s'établissant à 11,413 milliards de FCFA contre 7 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat avant impôts qui connait une hausse de 63,37% à 11,381 milliards de FCFA contre 7 milliards de FCFA en 2024.