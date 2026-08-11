Nigeria: Le séminariste et le laïc enlevés lors de l'attaque de l'église Saint-Joseph ont été libérés

Abuja — Les deux derniers otages capturés dimanche 2 août lors de l'attaque contre l'église Saint-Joseph à Inoyi-Affa, dans le district d'Udi, dans l'État d'Enugu, au sud-est du Nigeria (voir Fides 3/8/2026), ont été libérés. Il s'agit du séminariste Lawrence Igbo et du fidèle laïc Emmanuel Onwudi, libérés au cours d'une opération menée par les forces de sécurité.

L'opération a abouti à l'arrestation de trois bandits présumés, tandis qu'un quatrième des ravisseurs a été tué lors d'un échange de tirs avec la police.

L'opération, menée par le Département des services de sécurité de l'État (DSS), l'armée, la police, les gardes forestiers de l'État d'Enugu et d'autres forces de sécurité, a également permis de récupérer la rançon exigée pour la libération des deux otages. Au cours de l'opération, quatre fusils AK-47, sept chargeurs et 133 balles ont également été saisis.

Le responsable de l'enquête a souligné que les agents de sécurité avaient retrouvé la trace des criminels grâce à l'utilisation de technologies de sécurité de pointe mises en oeuvre pour l'occasion.