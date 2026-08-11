Algérie: Début des travaux de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD

Boumerdes — La 14e édition de l'Université d'été des cadres du Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a débuté, mardi à l'Université M'hamed Bougara de Boumerdès, en présence du président de la République sahraouie et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.

Participent à cette nouvelle édition de l'Université d'été, des membres du Gouvernement sahraoui, des cadres du Front Polisario et des représentants de ses différentes instances, ainsi que des représentants du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), dont son président Saïd Ayachi.

Participent également à cet événement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, des parlementaires, des chercheurs, ainsi que des représentants de partis politiques algériens, d'instances et d'associations de la société civile algérienne.

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Le programme de cette Université d'été comprend des conférences animées par des chercheurs et des professeurs d'université portant sur les différents aspects politiques de la question du Sahara occidental, les droits de l'homme et la situation au Sahel et ses répercussions sur la région.

Dédiée à la mémoire du martyr Sid Ahmed El Bellel Hedda (Sid Ahmed El Batal), cette édition se tient sous le thème "L'autodétermination et l'indépendance, un droit inaliénable".