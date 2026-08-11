Algérie: La sélection algérienne se remet au travail

11 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La sélection algérienne féminine de football a repris lundi les entraînements en prévision de la demi-finale face au Malawi, mercredi à 18h00 (heure algérienne), après avoir célébré et savouré la qualification historique pour la Coupe du monde de la FIFA 2027, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Les joueuses de la sélection nationale ont bénéficié dimanche d'une journée de repos bien méritée avant de reprendre les entraînements.

Lors de cette séance qui a débuté à 17h30, Le staff technique a scindé l'effectif en deux groupes. Les joueuses titulaires lors du quart de finale face à la Côte d'Ivoire ont effectué une séance légère, basée essentiellement sur quelques exercices techniques.

Le second groupe a, quant à lui, bénéficié d'un travail plus soutenu, ponctué par une petite opposition en fin de séance.

L'effectif s'est entraîné au complet, à l'exception de Sofia Guellati, toujours en convalescence, et de Morgane Ikene, opérée avec succès hier (lundi), à la suite de sa blessure contractée lors du quart de finale face à la Côte d'Ivoire.

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