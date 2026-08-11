Algérie: Djellaoui effectue une visite d'inspection nocturne des travaux d'extension du port phosphatier d'Annaba

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, accompagné du wali d'Annaba, Abdelkrim Lamouri, a effectué une visite nocturne inopinée au projet d'extension du port phosphatier d'Annaba, au cours de laquelle il a inspecté les travaux de réalisation d'un quai minéralier, dans le cadre du projet de phosphate intégré, indique mardi un communiqué du ministère.

Cette visite, effectuée lundi, s'inscrit dans le cadre de l'inspection des projets stratégiques d'infrastructures et du suivi de l'état d'avancement des travaux dans les différents chantiers du projet, auquel le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une grande importance.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté les opérations de battage des pieux, dont 656 ont été réalisés sur un total de 1.332, ainsi que les travaux de réalisation de l'enrochement le long du mur du quai.

Il a également suivi les opérations de dragage du sable en mer par un navire spécialisé, puis son refoulement à travers des conduites flottantes afin de constituer le remblai derrière le quai, une opération menée 24h/24, à un rythme de 30.000 M3/jour.

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Le ministre a aussi inspecté les travaux de réalisation des poutres en béton armé et les préparatifs en cours pour la réalisation des dalles préfabriquées en béton armé, qui seront utilisées pour constituer la superstructure du quai.

Au terme de la visite, le ministre a donné des instructions aux entreprises chargées de la réalisation pour intensifier le suivi sur le terrain et renforcer la coordination entre les différents intervenants, afin d'accélérer la cadence des travaux, tout en maintenant les travaux de nuit au même rythme, en vue d'achever le projet dans les délais impartis et conformément au programme établi.