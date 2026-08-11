Algérie: Sayoud préside une séance de travail consacrée à l'évaluation de la numérisation du secteur

10 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, lundi, une séance de travail consacrée à l'évaluation de la situation de la numérisation du secteur et à l'examen de l'état d'avancement des différents projets et systèmes numériques, indique un communiqué du ministère.

"En concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer le rythme de la transformation numérique et à renforcer l'interconnexion entre les différents secteurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé, lundi 10 août 2026 au Palais du Gouvernement, une séance de travail avec les cadres du ministère chargés du dossier de la numérisation", précise la même source.

Cette réunion a été consacrée à "l'évaluation de la situation de la numérisation du secteur et à l'examen de l'état d'avancement des différents projets et systèmes numériques, notamment ceux directement liés aux services publics destinés aux citoyens, à l'instar des cartes grises et des documents d'état civil, outre le diagnostic des lacunes et dysfonctionnements enregistrés, particulièrement ceux susceptibles d'impacter la continuité et la qualité des prestations fournies".

A ce propos, le ministre a donné des "instructions fermes à l'effet de se mobiliser pleinement et de pallier immédiatement les insuffisances relevées, tout en accélérant le rythme de leur traitement, avec la garantie d'un suivi continu des différents projets et systèmes numériques, et l'achèvement des opérations y afférentes dans les délais impartis, de manière à placer les préoccupations du citoyen au coeur des priorités, à assurer leur prise en charge effective et à améliorer la qualité des services publics".

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M. Sayoud a également souligné la "nécessité de renforcer le niveau de coordination et de complémentarité entre les différents services et structures concernés, et de mobiliser tous les moyens disponibles pour concrétiser les objectifs tracés en matière de numérisation, selon des échéances précises et avec des résultats tangibles, de manière à contribuer à l'amélioration de la performance du service public, à la simplification des procédures et au renforcement d'un service public moderne, efficace et proche du citoyen", conclut le communiqué.

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