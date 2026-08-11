Algérie: Prolongation au 15 août du délai de dépôt des demandes de transfert des enseignants

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, lundi, la prolongation jusqu'au 15 août du délai de dépôt des demandes de transfert des enseignants titularisés des trois cycles d'enseignement, souhaitant être mutés en dehors de leur administration d'origine au titre de l'année scolaire 2026-2027, ainsi que le report de la période consacrée au choix des établissements souhaités pour l'affectation, du 20 au 24 août.

Dans un communiqué, le ministère "informe les enseignants titularisés des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), en situation d'exercice et ayant introduit une demande de transfert en dehors de leur administration d'origine (entrée et sortie interwilayas) au titre de l'année scolaire 2026-2027, que la période consacrée au choix des établissements éducatifs souhaités pour l'affectation dans la wilaya d'accueil, via l'espace qui leur est dédié, a été reportée pour les 20-24 août 2026, ainsi que de toutes les opérations qui s'ensuivront".

Le ministère a également informé "l'ensemble des enseignants titularisés, tous cycles confondus, en situation d'exercice, souhaitant être mutés en dehors de leur administration d'origine (entrée et sortie interwilayas) au titre de l'année scolaire 2026-2027, dans la limite des postes budgétaires vacants au niveau de la direction de l'éducation demandée, et n'ayant pas encore introduit leur demande de transfert interwilayas via leur espace personnel sur le système d'information du secteur de l'Education nationale à l'adresse : https://ostad.education.gov.dz, que le délai de dépôt des demandes de transfert est prolongé jusqu'au 15 août, via le même espace.

Cette mesure permet également aux enseignants ayant déjà introduit leur demande durant la précédente période, de vérifier leurs informations personnelles et professionnelles et de lever, le cas échéant, les éventuelles réserves", selon la même source.

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