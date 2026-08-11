Gabon: Minvoul - L'UDB célèbre son 1er anniversaire et installe ses structures de base dans le Haut-Ntem

Le parti Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a célébré en différé, à Minvoul, le 1er anniversaire de sa création. La cérémonie dans le département du Haut-Ntem s'est tenue en présence de plusieurs cadres du parti, dont la Vénérable Sénatrice Marie Flora Mindze Mi Essone, accompagnée des honorables Alexis Nnang Ntseme et Éric Essono Mezui.

La journée a débuté par une messe d'action de grâce célébrée à Bollosoville par le curé de la paroisse catholique Saint Jean d'Alep, Monseigneur Ayo. Cette célébration religieuse a marqué le lancement des activités commémoratives de l'anniversaire du parti.

La délégation politique était conduite par la vénérable sénatrice Marie Flora Mindze Mi Essone, accompagnée des honorables Alexis Nnang Ntseme et Éric Essono Mezui. Après l'office religieux, ils ont procédé à l'installation officielle des structures de base du parti : cantonales, zonales et communale

Prenant la parole, les élus ont appelé les militants et sympathisants à une adhésion massive au parti. « C'est aujourd'hui que se préparent les victoires de demain. Il est important d'implanter l'UDB sur l'ensemble du département », ont-ils martelé.

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Ils ont également exhorté les responsables nouvellement promus à se déployer sur le terrain afin de « ratisser large » et d'élargir la base militante. Ces derniers ont rassuré les élus de leur détermination à travailler d'arrache-pied pour faire adhérer le maximum de personnes.

La sénatrice Marie Flora Mindze Mi Essone a, pour sa part, prodigué des conseils aux compagnons nouvellement installés, les invitant à l'abnégation et à la discipline.

L'honorable Alexis Nnang Ntseme a rassuré les populations de Minvoul sur la volonté des élus de leur faire confiance. Il a également salué l'engagement du Président fondateur de l'UDB qui, a-t-il souligné, « ne cesse de gratifier les cadres du département par des promotions et par la réalisation de nombreuses infrastructures dans le Haut-Ntem ».

Les orateurs ont par ailleurs prôné l'unité des fils et filles du département et appelé à ne laisser personne de côté dans la construction du parti.

Cette célébration du premier anniversaire de l'UDB dans le Haut-Ntem s'est achevée dans un climat de convivialité et de partage, autour d'un copieux repas offert aux compagnons bâtisseurs de Minvoul.