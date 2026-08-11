Gabon: Le Chef de l'État reçoit le rapport final des élections professionnelles

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience le vice-président du gouvernement monsieur Herman Immongault et la Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, Mme Jacqueline Ilogue, épouse Bignoumba.

Cette rencontre a été consacrée à la présentation officielle au Chef de l'État du rapport final relatif aux élections professionnelles, organisées conformément aux instructions données par le Président de la République.

Après la tenue du scrutin et l'achèvement des différentes étapes du processus électoral, les membres du gouvernement sont venues remettre officiellement au Chef de l'État le rapport qui marque la clôture de cette première phase.

Dans l'ensemble, les élections professionnelles se sont déroulées dans de bonnes conditions, grâce notamment à la mise en place d'un dialogue tripartite ayant associé les représentants de l'État, des employeurs et des travailleurs à travers différentes commissions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la première fois, le processus électoral a concerné simultanément les secteurs public, parapublic et privé, faisant de cette réforme une avancée majeure dans la structuration du dialogue social au Gabon.

Le processus a permis la désignation de 254 représentants dans le secteur public, près de 220 dans le secteur parapublic et plus de 1 250 délégués du personnel dans le secteur privé.

Quelques reprises de scrutin ont toutefois été nécessaires dans trois provinces pour un secteur ministériel spécifique. Ces opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions et ont permis d'achever le processus électoral.

Avec la clôture de cette étape consacrée à l'élection des délégués du personnel et des délégués syndicaux, le Gouvernement entend désormais ouvrir une nouvelle phase consacrée au renforcement du dialogue social et à la consolidation des mécanismes de représentation des travailleurs.

À travers cette réforme, le Chef de l'État réaffirme sa volonté de promouvoir un dialogue social structuré, inclusif et durable, au service de la stabilité du monde du travail et du plein emploi.