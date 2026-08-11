Gabon: Mulundu - L'honorable Huguette Tsono suit l'avancement des chantiers et célèbre la Journée du Drapeau

11 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin Bitheghe

Ndangui / Mulundu - L'honorable Huguette Tsono, députée du 3è siège du département de Mulundu, a consacré la journée du 7 août 2026 au suivi des grands projets présidentiels dans sa circonscription

Accompagnée du gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo et des autorités locales, elle a d'abord effectué une visite sur le chantier du Collège d'Enseignement Secondaire de Ndangui. L'établissement, dont l'ouverture est prévue dès la rentrée scolaire prochaine, s'inscrit dans la dynamique de développement impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La délégation s'est ensuite rendue sur le site du pont de Moumba afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux.

Pour l'élue, ces descentes de terrain visent à rendre visibles les actions du Chef de l'État et à s'assurer du respect des délais dans la réalisation des infrastructures au bénéfice des populations de Mulundu.

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Deux jours plus tard, le 9 août 2026, en sa qualité de 6è Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale, l'honorable Huguette Tsono a participé aux cérémonies de célébration de la Journée du Drapeau dans le département de Mulundu.

Instituée en 2009 par les plus hautes autorités de la République, cette journée vise à rappeler aux Gabonais les valeurs de patriotisme, d'unité et de respect des symboles de la Nation.

À travers ces deux temps forts, la députée de Mulundu réaffirme son engagement à relayer la vision du Président de la République et à rester proche des préoccupations des populations de son département.

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