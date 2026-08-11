Le Système des Nations Unies au Gabon est heureux d'annoncer la publication de son Rapport annuel 2025. Ce troisième rapport sur la mise en oeuvre du Plan-cadre de coopération pour le développement durable (UNSDCF 2023-2027) traduit l'engagement continu des Nations Unies en faveur de la transparence et de la redevabilité envers ses partenaires. Il présente les résultats collectifs obtenus aux côtés du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers, au bénéfice des populations.

« Les progrès accomplis sont le fruit d'un travail collectif et d'un partenariat solide. Je remercie le Gouvernement gabonais pour sa confiance, ainsi que nos partenaires et donateurs pour leur engagement constant », a déclaré Mme Fatou Amina LO, Coordonnatrice Résidente des Nations Unies au Gabon.

Les interventions menées en 2025 ont couvert les neuf provinces du pays, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables. Au total, 55 % des ressources investies ont été consacrées à la santé (30 %) et à l'éducation (25 %), réaffirmant la priorité accordée au développement du capital humain.

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Les actions déployées ont également contribué à accélérer la transition vers une économie verte et bleue, avec 15 % des ressources consacrées à l'action climatique. Par ailleurs, 12 % des ressources ont été allouées à la gouvernance et aux droits de l'homme afin de renforcer les capacités des institutions et l'État de droit. Enfin, 18 % des ressources ont soutenu des interventions stratégiques et transversales répondant aux besoins émergents et aux priorités de développement du pays.

La solidité du partenariat entre le Gouvernement, le Système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers demeure un levier essentiel pour accélérer la transformation structurelle du pays dans la dernière ligne droite de l'Agenda 2030.

Derrière chaque chiffre se trouvent des vies améliorées, des opportunités créées et des communautés renforcées, illustrant l'impact concret et durable de l'action collective menée sur le terrain

Faits marquants :

· 124 initiatives déployées à travers le pays dans les domaines de la gouvernance et des droits de l'homme, de la transition vers une économie verte et bleue, ainsi que de l'égalité des chances et de l'inclusion ;

· Focus sur les femmes, la jeunesse et les enfants : un accent particulier a été mis sur les populations prioritaires, avec 34 initiatives pour la protection de l'enfant, 33 dédiées à l'autonomisation des jeunes et 32 en faveur des femmes et des filles.

· Gouvernance et droits de l'homme : 500 observateurs citoyens ont été formés, équipés et déployés dans 200 bureaux de vote connectés afin d'accompagner le triple scrutin de 2025 et de contribuer à un processus électoral plus transparent, inclusif et apaisé ; plus de 200 hauts fonctionnaires ont bénéficié d'un renforcement de capacités en planification stratégique, contribuant à l'élaboration du Plan national de croissance et de développement ; près de 300 acteurs de la chaîne judiciaire et pénale ont renforcé leurs compétences dans l'application des cadres juridiques nationaux et internationaux, contribuant à une justice plus efficace et responsable.

· Transition vers une économie verte et bleue : plus 112 500 personnes ont bénéficié des retombées de la création d'activités génératrices de revenus dans les provinces de l'Ogooué-Ivindo et de la Nyanga ; plus de 500 agriculteurs et pisciculteurs ont bénéficié d'un accompagnement technique ainsi que des équipements et intrants pour améliorer leur productivité.

· Égalité des chances et inclusion : plus de 200 000 personnes ont été sensibilisées aux maladies transmissibles et à la santé reproductive ; 52 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la diphtérie ; appui à l'entrepreneuriat pour favoriser la formalisation des acteurs du secteur informel et l'accès aux services financiers.

Pour en savoir plus sur les résultats et l'impact des actions menées en 2025, consultez le Rapport annuel 2025 des Nations Unies au Gabon, disponible en ligne :

· Version à télécharger : Rapport annuel 2025 -Nations Unies Gabon

· Version interactive : Rapport annuel 2025 - Nations Unies Gabon