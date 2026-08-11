Cote d'Ivoire: Écoles réhabilitées à Abobo - Les Émirats arabes unis renforcent leur appui au secteur éducatif

Le Groupe scolaire Nord d'Abobo dispose désormais d'infrastructures réhabilitées et de nouveaux équipements pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Les bâtiments rénovés ont été officiellement réceptionnés, lundi 10 août 2026, par la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Kandia Camara, en présence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, Ali Yousef Alnuaimi.

Cette réhabilitation a été réalisée avec l'appui des Émirats arabes unis et de la Fondation Khalifa. Elle concerne plusieurs établissements, notamment les écoles Flamboyant BAD, Flamboyant 2, ainsi que les groupes scolaires Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3.

Pour la maire d'Abobo, ces travaux ne se limitent pas à une remise à neuf des bâtiments. Ils s'inscrivent dans une volonté d'améliorer durablement l'environnement scolaire et de créer des conditions plus favorables à l'éducation des enfants. L'éducation constitue ainsi l'un des axes mis en avant dans l'action de la municipalité.

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Des équipements pour un meilleur cadre scolaire

Les établissements concernés bénéficient désormais de plusieurs aménagements destinés à renforcer le confort et la sécurité des élèves et du personnel enseignant. De nouveaux tables-bancs ont notamment été installés, tandis que les bureaux des enseignants ont été équipés de systèmes de climatisation.

Les espaces de vie ont également fait l'objet d'aménagements avec la création ou la rénovation d'un terrain multisports, d'une salle de soins, d'aires de jeux pour enfants et de points d'eau.

Sur le plan de la sécurité, un système de vidéosurveillance a été installé. Les sanitaires ont été rénovés et les travaux ont également porté sur les installations électriques, les toitures et la peinture des bâtiments.

Un partenariat au service de l'éducation

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, Ali Yousef Alnuaimi, a expliqué que l'initiative vise à offrir aux écoliers un environnement propice à leur éducation et à contribuer à l'amélioration des résultats scolaires.

Il a ainsi souligné l'importance d'investir dans les infrastructures éducatives, notamment pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions adaptées.

Le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Abidjan 4, Kobenan Prosper, a, pour sa part, salué la démarche de la municipalité d'Abobo ainsi que l'appui des Émirats arabes unis.

À travers cette réhabilitation, le Groupe scolaire Nord entend ainsi offrir un cadre scolaire modernisé aux élèves d'Abobo. Au-delà des infrastructures, l'enjeu est de créer un environnement susceptible de favoriser l'assiduité, le bien-être et la réussite scolaire des enfants.