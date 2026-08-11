Cote d'Ivoire: Accident sur l'axe Aboisso-Noé - Un camion transportant des boeufs fait deux morts

Sanhouman, une localité située à environ 15 kilomètres d'Aboisso, sur l'axe Aboisso-Noé, a été le théâtre d'un drame, le 9 août 2026.

Un camion-remorque transportant un troupeau de boeufs a fait une sortie de route, faisant deux morts et plusieurs blessés.

Les corps sans vie ont été enlevés par les pompes funèbres et transférés à la morgue, tandis que les blessés ont été conduits au Centre hospitalier régional (Chr) d'Aboisso.

L'information a été communiquée par l'Office national de la protection civile.