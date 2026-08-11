Cote d'Ivoire: Kounahiri - Les autorités lancent la 2e édition de l'opération de reboisement

Initiée par la Fédération des mutuelles de Kounahiri (Femudek), la deuxième édition de l'opération de reboisement et d'embellissement dénommée « Kounahiri, département vert » a été officiellement lancée le 8 août 2026, à Kounahiri, en présence du corps préfectoral, des élus locaux et des autorités coutumières.

Présent à cette cérémonie, le cantonnement des Eaux et Forêts de Kounahiri a apporté son expertise technique dès cette phase de lancement. Il a mis à disposition 1 500 plants, dont 1 000 plants de Polyalthia longifolia, destinés à cinq localités, à raison de 200 plants par village.

Le Polyalthia longifolia, communément appelé Faux ashoka, est une espèce de plante à fleurs de la famille des Annonaceae. C'est un arbre tropical originaire d'Inde et du Sri Lanka. Il procure une ombre agréable et présente plusieurs avantages écologiques en tant qu'arbre d'ornement urbain. Grâce à son port colonnaire, il est particulièrement adapté à l'embellissement des rues, des parcs et des jardins.

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En matière de protection urbaine, il peut servir de brise-vent et contribuer à réduire les nuisances sonores en milieu urbain. Cette plante est également utilisée en médecine traditionnelle et en phytothérapie. Ses feuilles, son écorce et ses extraits sont réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, fébrifuges et antioxydantes.

L'écorce est notamment utilisée traditionnellement pour faire baisser la fièvre, tandis que les extraits de feuilles peuvent être employés pour apaiser certaines affections cutanées.

En Afrique de l'Ouest, la plante est également utilisée contre le paludisme et diverses douleurs.