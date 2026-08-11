Cote d'Ivoire: Assuéfry - Les enjeux miniers au coeur de la célébration de l'indépendance

La sous-préfecture d'Assuéfry, dans le département de Transua, a célébré le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 2026. La cérémonie, présidée par le sous-préfet, Mme Koné née Dembélé Emma Djaha, a réuni les autorités administratives et coutumières, les responsables religieux, les forces de sécurité ainsi que les populations.

Au-delà de l'hommage rendu à la Nation, la représentante de l'État a attiré l'attention sur les défis liés aux activités minières dans la localité. Évoquant l'octroi de permis de recherche minière, elle a rappelé les inquiétudes des populations face aux conséquences de l'orpaillage illégal sur l'environnement et les communautés.

Mme Koné a également dénoncé une certaine contradiction, soulignant que certaines personnes qui critiquent l'orpaillage illégal pratiquent ou tolèrent le sciage à façon, une activité également interdite. Elle a appelé les chefs traditionnels, les cadres et les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre ces pratiques, afin de préserver les ressources naturelles et de favoriser un développement durable.

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Insistant sur l'importance de la paix comme levier du développement, le sous-préfet a exhorté les populations à renforcer la cohésion sociale et la solidarité. Elle a également salué les efforts des producteurs agricoles pour leur contribution à l'économie locale.

La célébration a été marquée par la distinction des meilleurs élèves, des admises de l'Ifef et des chefs de village, récompensés pour leurs performances, leur engagement et leur rôle dans la préservation de la paix.

Rendant hommage à Félix Houphouët-Boigny et aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire, Mme Koné a invité les forces vives de la localité à poursuivre leurs efforts en faveur du développement, de la protection de l'environnement et du vivre-ensemble.

La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire et civil, dans une ambiance de ferveur patriotique.