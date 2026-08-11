Cote d'Ivoire: An 66 à Kanoroba - Le sous-préfet Sanogo Siriki appelle à protéger la paix et l'avenir de la jeunesse

La sous-préfecture de Kanoroba, dans le département de Korhogo, a célébré, vendredi 7 août 2026, le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et de la mobilisation en faveur du développement local. À cette occasion, le sous-préfet Sanogo Siriki a appelé les populations à préserver les acquis et à prendre leurs responsabilités face aux défis qui se posent à la localité, notamment en matière de jeunesse.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de canton, des chefs de villages et autorités coutumières, des guides religieux, des responsables des mutuelles de développement, des organisations de femmes et de jeunesse, ainsi que des représentants des communautés étrangères et des organisations socioprofessionnelles.

« Préserver la paix comme la prunelle de nos yeux »

Dans son discours, le sous-préfet de Kanoroba a rendu hommage aux générations qui ont contribué à l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Il a surtout invité les populations à tirer les leçons des différentes crises traversées par le pays et à faire de la paix le socle du développement.

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« Nous n'avons d'autre choix que de préserver la paix et la cohésion sociale comme la prunelle de nos yeux », a-t-il déclaré. Pour Sanogo Siriki, la diversité culturelle, religieuse et politique doit demeurer « une richesse » et non devenir un facteur de division.

Il a également salué la coexistence entre populations autochtones, allochtones et allogènes à Kanoroba, qu'il a attribuée notamment à l'action des chefs traditionnels et des leaders communautaires.

Des acquis à consolider

Le sous-préfet a ensuite relevé plusieurs progrès enregistrés dans la sous-préfecture, notamment dans les domaines de l'accès à l'eau et à l'électricité, des infrastructures scolaires et routières, de la téléphonie mobile et de la connexion à Internet.

Tout en invitant les populations à faire preuve de patience, il a rappelé que le développement demeure « une oeuvre perpétuelle ». Il a également évoqué le Plan national de développement (PND) 2026-2030, qu'il a présenté comme une perspective pour la poursuite de la transformation économique et sociale du pays.

La jeunesse interpellée

Une partie importante du discours a été consacrée à la jeunesse. Sanogo Siriki l'a exhortée à saisir les opportunités offertes par les programmes gouvernementaux en matière d'emploi et d'autonomisation.

Il a toutefois exprimé ses préoccupations face à plusieurs phénomènes qui touchent la localité, notamment la consommation de stupéfiants, l'incivisme routier, les grossesses en cours de scolarité et le vol de bétail.

« Je vous invite à la prise de conscience et au travail », a-t-il lancé aux jeunes, les appelant à construire leur avenir plutôt qu'à le compromettre.

Aux femmes, il a recommandé de se rapprocher des structures de financement, notamment le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), afin de développer leurs activités génératrices de revenus.

Une démocratie locale à préserver

Le sous-préfet s'est également félicité du déroulement des dernières élections à Kanoroba, qui, selon lui, se sont tenues sans violence malgré la pluralité des candidatures. Il y voit le signe d'une « démocratie locale » ayant gagné en maturité.

S'adressant aux cadres et aux personnes ressources de la localité, il les a invités à préserver cet acquis : « Fuyez la division, prêchez la cohésion et oeuvrez pour le développement local. »

La célébration s'est achevée par le traditionnel défilé, auquel ont pris part les Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que plusieurs catégories socioprofessionnelles. Une place importante a notamment été accordée au secteur agricole, présenté comme l'un des principaux moteurs de l'activité économique locale.

À Kanoroba, le 66e anniversaire de l'indépendance aura ainsi été l'occasion de conjuguer devoir de mémoire, appel à la paix et engagement collectif en faveur du développement.