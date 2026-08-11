Gabon: Mulundu - L'honorable Huguette Tsono mobilise les populations pour les vacances parlementaires

11 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin Biteghe

Dans le cadre de son programme de vacances parlementaires, l'honorable Huguette Tsono, députée du 3è siège du département de Mulundu, exhorte l'ensemble des populations à une mobilisation massive.

Du 7 au 17 août 2026, l'élue sillonne les localités de Lassio-Sébè et de l'Ogooué-Amont à la rencontre des hommes, des femmes, des jeunes et des notables du département avec un programme attractif.

« Ce rendez-vous est le vôtre. Venez nombreux pour échanger, proposer et construire ensemble l'avenir de Mulundu », a-t-elle lancé.

En sa qualité de Conseillère stratégique de l'UDB pour la province de l'Ogooué-Lolo, l'honorable Huguette Tsono rappelle que ces rencontres initiées s'inscrivent dans une démarche de proximité. « Il s'agit d'un moment de partage, d'écoute et de construction collective. Votre voix compte pour faire remonter les préoccupations réelles du terrain », a-t-elle précisé.

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Le programme, débuté le 7 août dernier, se poursuivra jusqu'au 17 août. Il vise à renforcer le lien entre l'élue et ses mandants, mais aussi à relayer la vision du Président fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les populations de Lassio-Sébè et de l'Ogooué-Amont sont donc invitées à répondre massivement à cette invitation républicaine.

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