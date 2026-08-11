Gabon: « Retour à Dilolo » - Trois jours pour retrouver ses racines et son appétit !

11 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

Du 15 au 17 août 2026, le village de Dilolo, situé sur l'axe Ndendé-Dolisie, va renouer avec son histoire, sa culture et ses enfants à travers la première édition de « Retour à Dilolo », initiative du CRÉDI, a-t-on appris auprès de Ludovic Koumba, l'initiateur du projet.

Au programme : mini-foire, produits du terroir, actions de solidarité, conférence-débat bilingue français-yipunu et soirée culturelle.

Le dimanche, les participants réfléchiront notamment à l'histoire du village et aux opportunités offertes par la future route Ndendé-Dolisie.

Et pour l'apothéose, place au barbecue avec le fameux ngoto (silure), le paasse et les timbas. Autrement dit, on parlera sérieusement de développement avec une assiette bien remplie !

Au-delà de la fête, « Retour à Dilolo » veut surtout rapprocher les générations, transmettre la mémoire et permettre aux jeunes de mieux connaître leurs racines.

À Dilolo, les anciens raconteront l'histoire, les jeunes écouteront et tout le monde pourra vérifier si le ngoto est toujours aussi bon !

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