Afrique de l'Ouest: La tournée diplomatique du Chef de l'Etat en Afrique de l'Ouest saluée par l'UDB

L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) se félicite de la tournée historique majeure en Afrique de l'Ouest, du 27 juillet au 7 août 2026, de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement et Président Fondateur de notre parti.

Ce déplacement diplomatique au Ghana, en Gambie, en Sierra Léone et en Côte d'Ivoire a été l'occasion de renforcer l'intégration régionale et d'approfondir la diversification des partenariats économiques notamment dans les domaines des infrastructures, des Mines, du Commerce et de l'Agriculture.

Au plan intérieur, l'UDB exprime sa satisfaction suite à la bonne organisation de la journée nationale du Drapeau sous l'autorité du Président de la République, Chef de l'État. Il importe de relever le caractère populaire de l'édition 2026 élargie au grand public avec des manifestations décentralisées dans les arrondissements de Libreville.

Aussi, l'UDB tient-elle à adresser ses plus vives félicitations au Compagnon Bâtisseur en Chef, Brice Clotaire Oligui Nguema Et à lui réaffirmer son soutien indéfectible.

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L'UDB appelle les populations gabonaises à poursuivre leur soutien à la vision de notre Président et les encourage à se mobiliser davantage dans un élan de patriotisme renouvelé pour les festivités marquant le 66 anniversaire de l'indépendance de notre pays. ème Ensemble, bâtissons le Gabon.