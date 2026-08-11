Soudan: Le Ministre de la Défense conclut une visite officielle au Soudan du Sud

Le ministre de la Défense, général Hassan Daoud Kabron, a conclu une visite officielle en République du Soudan du Sud, au cours de laquelle il a dirigé une délégation regroupant plusieurs parties gouvernementales. Les deux côtés ont mené des discussions portant sur un certain nombre de dossiers et de questions d'intérêt commun pour les deux pays.

Le ministre de la Défense a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Khartoum que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre des protocoles et accords précédents entre le Soudan et le Soudan du Sud, notamment en ce qui concerne les travaux de la Commission politique et de sécurité conjointe, précisant que la dernière réunion de cette commission s'était tenue au Soudan avant le déclenchement de la guerre.

Il a indiqué que la visite visait à réactiver les travaux menés par les commissions conjointes au cours des périodes précédentes, à préparer la reprise des discussions sur les questions en suspens, ainsi qu'à examiner les moyens de mettre en oeuvre ce qui a été convenu, afin de parvenir à une plus grande intégration et à une meilleure coopération entre les deux pays.

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M. Kabron a souligné que la stabilité du Soudan et du Soudan du Sud nécessite de garantir et de mettre en oeuvre les accords signés entre les deux pays dans les divers domaines, notamment sur les côtés sécuritaire, politique et économique, étant donné que les intérêts communs et les relations étroites entre les deux peuples imposent le renforcement de la coopération et la coordination continue.

Le ministre de la Défense a salué la fermeté des relations bilatérales entre le Soudan et la République du Soudan du Sud, qualifiant le Soudan du Sud d'État frère et voisin, et soulignant le souci du Soudan de développer ses relations avec ce pays et de renforcer les aspects de la coopération commune.

Il a déclaré que la délégation soudanaise avait, au cours de cette visite, transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté et du Premier ministre à leurs frères du Soudan du Sud, et qu'à son retour, elle avait transmis les salutations du président de l'état du Soudan du Sud et de son gouvernement au peuple et au gouvernement soudanais, accompagnées de voeux de stabilité et de paix pour le Soudan et son peuple.

La visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réactiver les mécanismes de coopération bilatérale entre Khartoum et Juba, et à renforcer la coordination entre les institutions compétentes des deux pays afin de soutenir les intérêts communs et de consolider la sécurité et la stabilité des deux pays et de la région.

A savoir que la délégation soudanaise participant à cette visite comprenait, outre le ministre de la Défense et le chef de la commission, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du service des renseignements généraux et de différentes unités de police, ainsi que de l'unité des frontières.