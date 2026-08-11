Togo: BRVM - Oragroup Togo (+20.78%) et 3 autres actions en mouvement notable

Le marché boursier régional, la BRVM, continue de montrer des signes de dynamisme avec plusieurs actions affichant des mouvements de prix notables. Notre analyse révèle que quatre titres ont particulièrement attiré l'attention des investisseurs.

Oragroup Togo (ORGT) : +20.78% sur 90 jours

L'action Oragroup Togo (ORGT), cotée à la BRVM, a enregistré une performance impressionnante avec une hausse de +20.78% sur les 90 derniers jours. Son prix actuel est de 3110 XOF. Ce mouvement significatif souligne l'intérêt continu pour les titres bancaires et financiers dans la région.

Air Liquide Côte d'Ivoire (SIVC) : +13.02% sur 7 jours

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Air Liquide Côte d'Ivoire (SIVC) a également connu une semaine remarquable, progressant de +13.02%. L'action s'échange actuellement à 2430 XOF. Cette performance est soutenue par une augmentation de volume de +167.78%, indiquant un regain d'intérêt.

Ecobank Transnational Inc (ETIT) : +7.81% sur 7 jours

Ecobank Transnational Inc (ETIT) a vu son cours augmenter de +7.81% au cours des sept derniers jours, pour atteindre 69 XOF. La banque panafricaine continue de capter l'attention, avec un rendement annuel (YTD) de 200%.

CIE Côte d'Ivoire (CIEC) : +6.31% sur 7 jours

L'action CIE Côte d'Ivoire (CIEC) a également affiché une hausse solide de +6.31% sur la semaine, avec un prix de 5310 XOF. Avec un rendement annuel (YTD) de 122.64%, CIE continue de démontrer sa robustesse.

Ces mouvements de prix illustrent la vitalité des marchés boursiers africains et offrent des perspectives intéressantes pour les investisseurs. Restez connectés à Daba Finance pour des analyses approfondies et des opportunités d'investissement.

Points clés à retenir

Quatre actions de la BRVM ont enregistré des mouvements de prix significatifs, avec Oragroup Togo (ORGT) en tête avec une hausse de +20.78% sur 90 jours. CIE Côte d'Ivoire (CIEC), Ecobank Transnational Inc (ETIT) et Air Liquide Côte d'Ivoire (SIVC) affichent également des hausses notables sur 7 jours.