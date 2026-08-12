Mali: Le procès de Ras Bat, le baromètre de la liberté d'expression ?

Considéré au Mali comme l'une des voix les plus critiques contre les difficultés de gouvernance de la junte malienne, le célèbre chroniqueur Youssouf Bathily, alias Ras Bath, et une activiste malienne, Rokia Doumbia, « contre la vie chère » comparaissent depuis lundi 10 août devant la cour d'appel de Bamako. Ce, pour plusieurs chefs d'inculpation dont « association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État, de ses institutions et de ses gouvernants ».

La première journée de procès a tourné autour des audios - des émissions radio notamment - présentés comme des éléments de preuve contre le chroniqueur et activiste. Le mardi, le parquet a demandé une peine de dix ans de prison, dont cinq assortis d'un sursis, et une amende de 240 000 FCFA à l'encontre de Rokia Doumbia. La même peine a été requise contre Ras Bat, sans sursis, selon SahelLeaks (@SahelLeaks). La même source indique que l'audience a été suspendue. Le délibéré le 17 août 2026.

Exprimant son soutien à l'activiste sur X (anciennement Twitter), Ivoirowsky (@ivoirowsky) écrit : « Je ne soutiendrai jamais des militaires qui ont pris les armes contre les institutions de la République. Je suis anti-putsch, et c'est clair. »

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Sur les réseaux sociaux, ce procès divise également les internautes. Les opposants à la junte y voient un test majeur pour la liberté d'expression et dénoncent une procédure visant, selon eux, à faire taire une voix critique ; ils reprennent notamment les appels à la libération de Ras Bath, scandés par ses partisans à la sortie de l'audience.

À l'inverse, des internautes favorables aux autorités de transition estiment que la critique publique ne doit pas fragiliser les institutions et soutiennent l'argument du parquet selon lequel la liberté d'expression reste encadrée par la loi, surtout lorsque des propos sont jugés susceptibles de discréditer le régime. Entre ces deux camps, d'autres réactions appellent à un procès équitable, à l'examen rigoureux des enregistrements audio contestés par la défense et à une clarification de la frontière entre militantisme citoyen, critique politique et atteinte aux institutions.