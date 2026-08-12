Afrique: Harry Kane meilleur joueur du monde, Sadio Mané roi d'Afrique francophone

Dakar — L'attaquant anglais Harry Kane a été désigné, mardi, "Meilleur joueur du monde", tandis que le Sénégalais Sadio Mané a été sacré meilleur joueur d'Afrique francophone subsaharienne et du Sénégal, lors de la deuxième édition de la "Soirée du football ", à l'initiative du "Meilleur joueur du monde" et d'All Actions (Sport et business), deux filiales de Kalimo Consulting Group.

Les distinctions ont été attribuées sur la base d'une méthode statistique prenant en compte les performances individuelles et la contribution au collectif durant la saison 2025-2026, selon les organisateurs.

Kane succède ainsi au Français Ousmane Dembélé, lauréat de la première édition. Le joueur du Bayern Munich a été crédité de 73 buts et huit passes décisives. Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre a aussi remporté des titres, cette saison, avec son club, dont la Bundesliga et la Supercoupe d'Allemagne.

Il a terminé à la troisième place de la Coupe du monde 2026, au cours de laquelle il a inscrit six buts.

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Le classement principal réunit les 50 meilleurs joueurs du monde. la méthode "vise à valoriser la constance et l'apport du joueur au collectif, au-delà des seuls buts inscrits ou des trophées remportés", précisent les initiateurs.

Ainsi, Sadio Mané a été distingué au regard de ses performances individuelles et collectives durant la saison 2025-2026. L'ailier des Lions a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc avec le Sénégal, avant d'être élu meilleur joueur de la compétition.

Avec Al-Nassr, il a également remporté le championnat d'Arabie saoudite au terme de la saison.

Trois autres classements ont été dévoilés : les 20 meilleures joueuses du monde, les 10 meilleurs joueurs d'Afrique francophone et les 10 meilleurs joueurs du Sénégal.

Chez les femmes, l'Espagnole Alexia Putellas, du FC Barcelone, a été désignée "Reine du football mondial". Elle compte 27 buts et 12 passes décisives, ainsi que plusieurs titres avec son club, notamment la Ligue des champions, la Liga, la Copa de la Reina et la Supercoupe d'Espagne.

Placée sous le thème de la "royauté africaine", la deuxième édition a été marquée par la participation d'un comité composé d'anciens internationaux, de consultants et de journalistes sportifs, chargé de contribuer à la validation des classements aux côtés de l'évaluation statistique.

Selon l'un des initiateurs du projet, le journaliste Elimane Ndao, cette approche repose sur le principe de "l'individu pour le collectif".

Il a cité la régularité de l'ancien joueur de Tottenham, Harry Kane, auteur de 73 buts sur une saison, pour expliquer sa première place.

"Cette méthode de calcul vise à récompenser un joueur qui joue pour le collectif. Pas un joueur qui gagne seulement des titres ou qui marque seulement des buts, mais un joueur qui contribue au collectif et gagne au moins un titre au cours de la saison", a-t-il expliqué lors de la présentation de la méthodologie.

Le Ballon d'Or 2026 sera attribué le 26 octobre 2026 à Londres. Cette distinction mondiale est décernée par le magazine France Football, en partenariat avec l'UEFA.

Ousmane Dembélé est le détenteur du trophée. Harry Kane figure parmi les favoris de cette édition.