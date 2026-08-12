Congo-Brazzaville: 21e Smib - Plus de 8000 athlètes inscrits pour la course

La 21e édition du semi-marathon international de Brazzaville (Smib) va se tenir, le 14 août, sous le patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et connaîtra une participation importante de 8228 athlètes.

Cette édition 143 athlètes internationaux sont attendus ainsi que 150 athlètes qualifiés représentant les différents départements du Congo. « Cette forte participation nationale et internationale confirme le rayonnement croissant du Smib et son attractivité auprès des sportifs de haut niveau », indique le communiqué de presse publié à cet effet.

Dans le cadre des préparatifs de cette édition, la distribution des dossards aux participants se déroulera les 12 et 13 août au stade Alphonse-Massamba-Débat. « Les participants sont invités à se présenter durant cette période afin de retirer leur dossard et de finaliser les dispositions nécessaires à leur participation à la course du 14 août », poursuit le communiqué.

Organisée par le comité du Smib, cette édition bénéficie du soutien de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) en sa qualité de sponsor officiel. La SNPC réaffirme, à travers l'accompagnement de cette activité, son engagement en faveur de la promotion du sport et de la jeunesse congolaise.

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En soutenant cette 21e édition, la SNPC contribue à faire du sport un vecteur de cohésion et de rayonnement pour la République du Congo. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale du groupe qui accorde une place importante au développement humain, à l'épanouissement de la jeunesse et à la promotion des initiatives contribuant au bien-être de la population.